Horoskop za nedjelju: Strijelci se trebaju smiriti, bikovi će sve kontrolirati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: U pitanjima srca danas ćete biti sposobni čitati svaki detalj između redova, ali ne izražavajte svoje spoznaje drugima. POSAO: Vaši šefovi spremni su izaći vam u susret unatoč tome što to možda i nije pravedno. Cijenite njihov stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ćete pobijediti.

Bik

LJUBAV: Pojavit će se male frustracije, ali ne takve da ih ne bi mogli nadvladati. Budite strpljivi i nastavite graditi započeto. POSAO: Ponekad vam se čini da vam se oduzima mogućnost kontrole nad stvarima. Nije točno, nego je vaša potreba za kontrolom prejaka. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Blizanci

LJUBAV: Neupitna je vaša dobra volja i optimizam, ali kad vam okolnosti baš i ne idu na ruku, ostaje vam da se strpite. POSAO: Napokon ćete shvatiti da ono što radite vrijedi više nego što ste nedavno mislili. S tom spoznajom radit ćete lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Rak

LJUBAV: Bit ćete obuzeti ljubavlju i prijateljstvom. Oni koji već jesu u vezama provest će dio dana s partnerom i prijateljima. POSAO: Dan je dobar za učvršćivanje stvari, a za neke nove dogovore bolje je pričekati sutra ili čak preksutra. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sitnicama.

Lav

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima bit ćete nerealni. Vidjet ćete nešto što zapravo ne postoji. Zato se radije držite stvarnosti. POSAO: U suradnji s mladim osobama i dalje postoje nejasnoće koje bi trebalo raščistiti, ali čekate da stignu sve informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se činjenica.

Djevica

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, bilo da se odlučite na izlazak udvoje, bilo da prošetate sami popijete kavu s poznanicima. POSAO: Doći će do male prolazne inventure koje će vam uzeti nešto vremena, ali sve ostalo je pod kontrolom. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne gnjavite sa sitnicama.

Vaga

LJUBAV: Naći ćete načina da se dignete iz učmalosti ljubavne situacije. Pozabavit ćete se nekim svojim idejama. POSAO: Danas ćete malo proanalizirati rezultate svog rada. Prilike koje su pred vama zaista obećavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna vam je relaksacija.

Škorpion

LJUBAV: Ne želite biti dosadni, ali vaša će vas znatiželja staviti u poziciju ispitivača. Pazite da ne budete indiskretni. POSAO: Iako ćete raditi predano i bez zadrške, danas će vam se učiniti da ono što ste napravili nije dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoze i brige.

Strijelac

LJUBAV: Sve će vas više zanimati tajne u ljubavi, a neki će početi flert koji nisu očekivali. Neće im biti ni jasno kamo to vodi. POSAO: Pedagoški djelatnici danas će morati raditi više, a ostali će uglavnom provesti uobičajeni radni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se u tišini i osami.

Jarac

LJUBAV: Ako se osjećate usamljeno, potražite društvo svojih prijatelja. Oni će danas biti pravi melem za vas. POSAO: Bit će vam ugodno i lijepo na radnom mjestu unatoč tome što će u isto vrijeme biti i naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš ljubavni status je stabilan, a danas uživate u malim kućnim stvarima bez velikih ambicija. POSAO: Dobivate priliku pokazati svoje umijeće u području kreativnosti, umjetnosti ili dekoriranja stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite obazrivi prema svima.

Ribe

LJUBAV: Moguće je da odete na jedno mjesto na koje ne izlazite često i da se lijepo provedete. Samo ništa ne forsirajte. POSAO: Danas će biti potrebno odraditi jedan sitniji zaostali posao koji je čekao. Bit će to mala inventura. ZDRAVLJE&SAVJET: Malo je onih koji su sad jači od vas.