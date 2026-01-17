403 Forbidden

Astro
Horoskop za nedjelju: Vage neće biti izbirljive u ljubavi, jarčevi bez rasprava

Žena.hr
17. siječnja 2026.
Horoskop za nedjelju: Vage neće biti izbirljive u ljubavi, jarčevi bez rasprava
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Danas ćete vrlo zrelo promisliti o svom osobnom životu i naći argumente za i protiv njega. To će vas osnažiti. POSAO: Kreativci će danas doći na svoje. Briljantne ideje dolazit će im same od sebe, a okolina će im vjerojatno dati podršku. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Bik

LJUBAV: Bogatstvo erotike i senzualnost danas će biti glavna obilježja vašeg privatnog života. Uživajte u tome. POSAO: Možete slobodno učiniti nešto za sebe. Kome god to objasnite, razumjet će vas i prihvatiti to kao nešto normalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Znat ćete nadvladati probleme.

Blizanci

LJUBAV: Možda će vas umoriti osobe iz vaše obiteljske sredine, pa ćete čas biti s njima, a čas s nekim neopterećujućim poznanicima. POSAO: Neke stvari ići će vam lakše nego što ste mislili, ali to ne znači da se ne treba truditi oko onog što je zapinjalo. ZDRAVLJE&SAVJET: Ograničite konzumacije.

Rak

LJUBAV: Doći ćete u staro iskušenje dominacije u osobnim vezama. Nadvladajte ga jer je šteta da ovako lijep odnos kvarite svojim slabostima. POSAO: Čini se da vam se otvaraju neke nove poslovne mogućnosti kojih do sada niste bili svjesni. Razmotrite ih u miru. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite zahvalni za ono što imate.

Lav

LJUBAV: Kulminacija povezanosti s prijateljima donijet će sreću u vaš život, a također će poboljšati i osobne odnose. POSAO: Rado biste uveli promjene u neka područja rada. Danas ćete se njima malo više pozabaviti. Radit ćete plan u glavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Konac djelo krasi.

Djevica

LJUBAV: Zaključit ćete da je vrijeme da drugima pokažete kako se volite ili da ozvaničite svoju vezu. Neki će to samo poželjeti. POSAO: Radit ćete bez mnogo napora i nećete se mučiti suvišnim pitanjima. Imate dobru perspektivu i ispravan stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi sad živite uredno.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete skloni popuštanju svemu i svačemu, a neki će potpuno spustiti kriterije za ljubav. Samci bi mogli biti s osobom po sistemu "daj što daš". POSAO: Ako ste odlučili djelovati iz sjene, danas je dan u kom na takav način možete postići zavidne uspjehe. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo promislite, onda djelujte.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno ćete pozvati voljenu osobu na intimnu večeru udvoje gdje ćete pokazati zavidno kulinarsko umijeće. POSAO: Iako će neki vaši kolege malo dramiti i biti osjetljivi, dobra je strana što će to pokrenuti kreativnost i donijeti nova rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se napiti.

Strijelac

LJUBAV: Pokušat ćete se predstaviti drugoj strani u najboljem svijetlu, ali to neće biti vaše najbolje izdanje. Rezultat - promjenljiv. POSAO: Vaši rezultati isplivat će na vidjelo, a vaš će ponos porasti. Nastavit ćete graditi započeto i tome se veseliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Male melankolije.

Jarac

LJUBAV: Male erotske vještine bit će vaš način da se približite voljenoj osobi s kojom ste na distanci. Djelomično ćete uspjeti. POSAO: Oni koji rade u laboratorijima, bolnicama, institucijama zatvorenog tipa ili slično, dobit će velike poticaje ili rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u raspravljanja.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je dan u kom će se miješati obične ugodne situacije i nešto sasvim nedokučivo što spada u svijet mašte. Balansirajte. POSAO: Porast će vaše poslovne ambicije, ali neće biti sasvim realne. Važno da je razlučite što je zaista moguće ostvarivo, a što nije. ZDRAVLJE&SAVJET: Čudesni snovi će vas zbuniti.

Ribe

LJUBAV: Toliko ćete se uspješno povezati s drugim oko sebe da ćete zaboraviti na kritike, obmane i provokacije. Opustit ćete se i uživati. POSAO: Moguće je ugovaranje novog posla. Sve će izgledati prilično ambiciozno, ali vi budite na zemlji. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne komentirajte ništa.

Horoskop za nedjelju: Vage neće biti izbirljive u ljubavi, jarčevi bez rasprava