Škorpion – godišnji horoskop: Financije neće biti problem, a krenut će ti i u ljubavi

Škorpion je znak nevjerojatne volje, odlučnosti, upornosti, ali i seksualne privlačnosti. Razdoblje Škorpiona počinje 24. listopada idealno vrijeme za otkriti kakvih 365 dana očekuje ovaj znak. Da, iako je tek listopad, zvijezde već znaju što ti se sprema u 2024. u svim segmentima – od karijere do ljubavi.

No, prije nego se 'bacimo' na godišnji horoskop, prisjetimo se ključnih karakteristika Škorpiona. Ovim znakom vladaju dva moćna planeta – Mars i Pluton – što se odražava na tvoje crte ličnosti, ali i način promišljanja. Preživljavaš sve, ne posustaješ, 'tjera' te nevjerojatno snažna unutarnja snaga. Cijeniš bliske odnose, ali povrijedi li te netko, spremna si se obraniti i 'prekrižiti' ga iz života te 'pokazati zube'. Kakav je netko prema tebi, takva ćeš ti biti prema njemu što znači da si zahvalna na srdačnim i dobronamjernim ljudima, no s druge strane, ne dopuštaš da te zlobnici omalovažavaju.

Zbog upornosti i sposobnosti širok je raspon područja u kojim možeš uspjeti, no pod uvjetom da se cijeni tvoja upornost i znanje. Nastojat ćeš ostvariti ono što 'zacrtaš', ali imaj na umu da su Škorpioni fiksni znakovi koji baš i ne vole promjene.

Foto: Unsplash

No upravo bi ti 2024. mogla ponuditi prilike za rast u svim sferama. Mogla bi to biti emocionalno 'nabijena' godina u kojoj će se tvoj život promijeniti. Financije ti konačno više neće biti problem… U nastavku slijedi rezime za sljedeću godinu po područjima.

Osobni rast

Pred Škorpionima je godina ispunjena prilikama za osobni razvoj. Mogla bi biti suočena s obiteljskim situacijama poput borbe oko nasljedstva iz koje ćeš izaći osnažena. Takve će ti, u taj čas stresne situacije, pružiti priliku da se zapitaš što zapravo želiš i u kojem smjeru krenuti i napokon ćeš shvatiti da je promjena katkad neizbježna. Istina je da ćeš u privatnom životu imati uspona i padova te da ćeš preispitati trebaju li ti zaista neki ljudi u životu, no sredinom godine će se stvari popraviti te ćeš imati osjećaj da si našla unutarnji mir. Zbližit ćeš se s obitelji i još više cijeniti zajedničke trenutke.

Foto: Unsplash

Ljubav

U 2024. otvorit ćeš srce. Ako si solo, osvijestit ćeš da je oko tebe netko dobar i kvalitetan te da mu trebaš dati šansu. Zvijezde će te potaknuti da ne skrivaš osjećaje i ranjivost. Na zabavi s prijateljima ili obiteljskom okupljanju početkom godine mogla bi upoznati muškarca s kojim ćeš se početi družiti, a onda između svibnja i listopada ući u vezu. Oboje ćete tražiti nešto ozbiljno, a to će te pronaći jedno u drugom. Kraj 2024. mogao bi poljuljati vaš odnos što zbog ega što zbog previsokih očekivanja pa nastoji noge držati čvrsto na zemlji i ne reagirati preburno. Ako već jesi u vezi, od svibnja do listopada mogli biste shvatiti da je vrijeme za novu stepenicu u vezi – zaruke ili brak. Škorpionke, što se ljubavi tiče, imate razloga za sreću. Prigrlite je!

Foto: Unsplash

Karijera i financije

Sljedeća je godina obećavajuća i u polju financija i posla. Pod utjecajem Jupitera, nudit će ti se prilike za napredovanje, a time i više prihode. To će ti u prvi mah izazvati stres, no dugoročno ćeš biti zadovoljna prihvaćanjem bolje pozicije. Financije će napokon biti na tvojoj strani. Istina je da ćeš raditi više, no kroz nekoliko mjeseci to će se isplatiti.

Foto: Unsplash

Zdravlje

Baš zato što bi u prvoj polovici mogla biti pod stresom zbog poslovnih zadataka i obiteljskih previranja, važno je zadržati zdrav način života. To ćeš shvatiti u prvih nekoliko mjeseci – redovito ćeš vježbati i nastojati što više biti u prirodi.

Foto: Unsplash

Ukratko, početak godine bit će ti usmjeren na unaprjeđenje karijere i osiguravanje financijske stabilnosti, a onda ćeš se nakon razdoblja stresa željeti opustiti i posvetiti ljubavi i/ili obitelji. Tako bi sredinom godine mogla 'prohodati' s nekim ili pak razviti svoju vezu. Tijekom cijelog ljeta vodit ćeš računa o zdravlju te uživati u životnom skladu, a krajem godine mogla bi se suočiti s krizama koje ćeš lako prebroditi. Sve u svemu, na pomolu ti je jedna dinamična, ali dobra godina!