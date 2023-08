Vjernost im nije jača strana: 4 horoskopska znaka koja su sklona aferama

Kad bi te netko pitao koji je najtvrdoglaviji horoskopski znak vjerojatno bi rekla da su to Bikovi? A izrazito ljubomoran? Vjerojatno Škorpion. A što kad je riječ o aferama i preljubima – što misliš tko je tu vodeći? Teško je precizno reći jer se prevara može dogoditi neovisno horoskopskom znaku. Ipak, astrolozi kažu da su neki znakovi skloniji prevari od drugih, a to objašnjavaju time da u astrologiju postoje tri modaliteta, odnosno tri glavne karakteristike znakova. Primjerice Vage i Jarci vole preuzeti inicijativu, dok Bikovi i Škorpione vole status quo iliti stabilnost. Zato se Bikove, Lavove, Škorpione i Vodenjake smatra izrazito vjernim znakovima. Oni cijene duboku povezanost i privrženost.

S druge strane fronta nalaze se znakovi koji vole 'lutati'. Oni su promjenjivi i vole svježinu. Stoga ih se obično uvrštava na popise onih koji najviše varaju. Naravno, ljudska je psiha složena i samo zato što ste ti i/ili partner rođeni pod znakovima koje ćemo spomenuti u nastavku, ne treba značiti da će vaš odnos puknuti. No generalno, ova četiri znaka najveće su 'varalice' Zodijaka.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Ovan

Vatrenim Ovnom 'vlada' Mars, planet akcije, agresije i seksualnosti. Astrolozi zato tvrde da Ovnovi imaju visok libido te da im ljudi i stvari brzo dosade. Ovnovi se brzo zaljubljuju, ali bi mogli i brzo odustati pa bi partneri Ovna trebali biti na oprezu. Ovaj znak sklon je doći u iskušenje isprobavanja novih mogućnosti. Pritom neće ni razmisliti o situaciji nego će samo počiniti preljub. Energičan Ovan rijetko kad razmišlja o posljedicama, a dogodi li se afera, mogao bi je 'zataškati'.

Blizanci

Blizanci vole 'lelujati' i mijenjati okruženje. Astrolozi ih smatraju izrazito sklonima prevari. To je zato što cijene nove stvari, slobodu i fleksibilnost te su spremni poslušati svoje skrivene želje. U potrazi za zadovoljstvom navodno žele isprobati sve što mogu pa s Blizancima nikad ne znaš. Pametno će sakriti svoju prevaru ili eksperimentirati s paralelnim odnosima. Naravno, to nije slučaj kod svakog Blizanca, no dobro je obratiti pažnju.

Vaga

Vaga glasi za romantika, no može biti i vješt ljubavnik. U životu im je važna ravnoteža pa su spremni prevariti onda kad od svog partnera ne dobiju ono što žele. Tvrdi tako astrologija. Nakon afere najčešće im je jako žao pa ipak nastoje održati vezu. Kako bi to uspjele, spremne su skrivati aferu. Za razliku od eksplozivnog Ovna, Vage nakon čina suviše razmišljaju o tome jer smatraju da je to bila kriva odluka. Možda će čak pokušati poreći činjenicu da su nekad davno nekoga prevarile. Na kraju će ipak tragati za stabilnom vezom i romantičnim seksom.

Ribe

I Ribe imaju dvije strane. Nije opravdanje (za prevaru nema opravdanja), no Ribe su veliki sanjari. Zanesene su idealnom slikom svijeta – pa i ljubavi. Ako ih partner ne zadovoljava jer odskače od njihovih nerealnih očekivanja, Ribe će se odvažiti isprobati druge opcije. Možda misle da će ih to učiniti sretnima, ali to je rijetko kad tako. Shvatit će da je prevara bila pogrešan put.