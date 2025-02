Dnevni horoskop

Ovan

LJUBAV: Ako pokušate dominirati u odnosima, nećete uspjeti. Ravnopravna suradnja i dogovaranje bolja je opcija.

KARIJERA: Najbolje će se osjećati oni koji rade samostalno, jer je većina već sita šefa i raznih novotarija s posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naći ćete kompromis.

Bik

LJUBAV: Ne prigovarajte ako to baš nije opravdano. Još uvijek treba testirati svaku riječ kako ne bi došlo do nesporazuma.

KARIJERA: Na radnom mjestu ste popularni, ali to ne znači da će vam u svemu progledati kroz prste. Treba raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite to što jeste.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete proći najbolje ako se ne oglašavate ako baš ne treba. Jednostavno šutite i volite bez zahtjeva.

KARIJERA: U stanju ste izmisliti sve ono čega možda nema. To je dobro za kreativne profesije, ali za konkretne predvidive poslove nije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osluškujte svoj unutrašnji glas u miru.

Rak

LJUBAV: Bez obzira na to što je vaša veza formalno u urednom stanju, ni danas se nećete osjećati najbolje u njoj. To je prolazno.

KARIJERA: Ne raspravljajte sa šefovima jer će vas proglasiti agresivcem. Svoje zahtjeve stavite na papir i organizirano predajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite sadržaje koje volite.

Lav

LJUBAV: Mnogi koji su vezama danas će potiho uživati s dragom im osobom u miru vlastitog doma.

KARIJERA: Moguće su peripetije zavidnika. Oni će glumiti da ne razumiju vaše prijedloge, ali vi ste jači.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemirni snovi.

Djevica

LJUBAV: Vaš partner pokazivat će potrebu za više nježnosti što ćete mu (joj) vi priuštiti bez većih problema. Dobro je.

KARIJERA: Male trzavice u odnosima sa suradnicima bit će prolaznog karaktera, pa im ne pridajte značaj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte vani.

Vaga

LJUBAV: Vaš privatni život je kvalitetan, a vi u njemu zadovoljni. Danas ste otvoreni za nove ljude i ideje.

KARIJERA: Znat ćete prezentirati svoje zamisli tako da vas drugi slušaju sa zanimanjem i da vas većinom prihvate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete malo brbljavi.

Škorpion

LJUBAV: Možda ćete danas biti skromni u svojim ljubavnim zahtjevima, ali ne trebate. Imate pravo na ljubav.

KARIJERA: Vaši nadređeni i vaši kolege postići će dogovor, no vi to nećete najbolje prihvatiti jer ima detalja koji vam ne idu u prilog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je dobar za opuštanje.

Strijelac

LJUBAV: U osobnim odnosima danas ćete pokazati zavidnu razinu maštovitosti i nježnosti. Partner će biti zadovoljan.

KARIJERA: Na rubu ste da kažete nešto u dobroj namjeri, ali da vas pogrešno shvate. Stoga pazite kome i što govorite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Jarac

LJUBAV: Na trenutke ćete osjetiti potrebu da presiječete i izbjegnete neke napore ili problemčiće u vezi, no to neće biti potrebno. Sve je u redu.

KARIJERA: Danas ćete u glavi prevrtjeti sve što ste postigli, kao i izazove koje ste uspjeli svladati. Onda ćete se opustiti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite mirni.

Vodenjak

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezno druženje uz kavu. Mnogi će uživati u raznim temama bez pritiska da se mora nešto dublje.

KARIJERA: Pokrenut će se zanimljiva poslovna korespondencija u kojoj se treba truditi biti što jasniji i jednostavniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Proširite kontakte.

Ribe

