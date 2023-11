SRETNA 2024.- Horoskopski znakovi koji će pronaći ljubav do kraja ove godine

Ova godina nekima je bila uspješna na poslovnom planu, drugima je donijela samo gubitke i financijske brige. No, sreća je promjenjiva, a kako smo uskoro u novoj godini, imamo i šansu za neke nove početke. I to, kako u karijeri, tako i u privatnom životu.

Ako si čitala ljubavni horoskop na početku godine, moda si zapamtila kako su zvijezde nekim znakovima baš u 2023. prognozirale da im se smiješi ljubavna sreća. Pitaš se, gdje je zapelo, jer i tvoj je znak bio među tim sretnicima, ali još si uvijek sama? Pričekaj, godina je doduše na izmaku, ali možda će baš njezin kraj za tebe značiti - novi početak. Naime, ova 4 znaka imaju najviše šanse zimu prezimiti u toplom zagrljaju nove ljubavi:

Vaga

Za pripadnike ovog zračnog znaka 2023. bila je prilično trnovita. Čak i sada, kad se godini bliži kraj Vage osjećaju da emocionalno još uvijek nisu u ravnoteži kojoj toliko teže. Srećom, Vage imaju veliku unutarnju snagu, no sada je vrijeme da pronađu nekoga tko će malo brinuti o njima - onako kako one uvijek brinu o svima ostalima. Vaga traži svog zaštitnika i pri tom treba širom otvoriti oči i ne ignorirati crvene zastavice kako ne bo završila s pogrešnom osobom. To bi bila velika šteta, jer baš bi ova zima mogla biti najromantičnije vrijeme u Vaginom životu.

Foto: Unsplash

Strijelac

Za pripadnike ovog vatrenog znaka početak godine baš i nije bio bajan, no valja se prisjetiti kako je to bilo samo jedno poglavlje u knjizi života. Stvari će se promijeniti i to - na bolje. Pojavit će se prilika za ljubav, no Strijelac je treba prepoznati i vjerovati da u njezin potencijal. Drugim riječima, sreća će biti na strani Strijelca, no sam mora otvoriti vrata ljubavi. Strijelac svakako ne bi trebao izbjegavati izlaske i pozive na druženja. Ove godine Strijelac će osvijestiti svoje osjećaje i otkriti da postoje netko čije srce kuca u istom ritmu kao njegovo.

Foto: Unsplash

Jarac

Jarci su poznato po tome da se teško prepuštaju te da obožavaju kontrolirati svaki korak na svom putu. No postoje situacije u kojima treba pustiti jer je jedino tako moguće postići uspjeh. Jarac će sada morati prepustiti kontrolu nekom drugom - naime, Kupidu, koji će vješto odraditi svoj posao. Postoji osoba u Jarčevom životu koja se već neko vrijeme boji prići jer osjeća da je Jarac još emocionalno u svojoj prošlosti. Vrijeme je da joj Jarac dopusti da ju/ga osvoji. Pred Jarcima je predivno i uzbudljivo vrijeme - sve što trebaju jest odvažiti se i reći 'da' novim izazovima.

Foto: Unsplash

Ribe

Pripadnice ovog znaka u posljednje su vrijeme imale problem sa strahom od vezivanja - a uzrok svemu ležao je u povredama iz prošlosti. Sada se sve mijenja, jer u život Ribe stiže nova osoba s kojom doista vrijedi pokušati. Bit će to napokon netko tko neće stvarati pritisak i tko će Ribama dopustiti da polako ponovno steknu povjerenje. Kako prepoznati da je riječ o prvoj osobi? Ribe trebaju slušati vlastitu intuiciju - na energetskoj će razini osjetiti da je to osoba koju su čekale.

Foto: Unsplash

