Dnevni horoskop: Rakovi će biti zavodljivi, a Škorpioni neka se posvete domu i obitelji

Ovan

LJUBAV: Vaš partner pristat će na neke kompromise, ali još uvijek ćete trebati ulagati dosta napora u međusobnoj komunikaciji.

KARIJERA: Na radnom mjestu ste popularni, ali to ne znači da će vam u svemu progledati kroz prste. Treba raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimate se za čajeve od bilja.

POGLEDAJ VIDEO: TREBA LI PUSTITI DIJETE DA SE IGRA SAMO

Bik

LJUBAV: Ne prigovarajte ako to baš nije opravdano. Još uvijek treba testirati svaku riječ kako ne bi došlo do nesporazuma.

KARIJERA: Veselo ćete maštati o nadolazećem vikendu, pa ćete malo zanemariti posao. Pazite da vam se ne potkrade greška.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite to što jeste.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Danas biste se mogli pokazati kao vrlo ugodan domaćin svojim dragim gostima, bilo da ste u paru, bilo sami.

KARIJERA: Oslobodit ćete se svake misli o poslu za koji znate da vam ide dobro. Dan je kao stvoren za uživanje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nema ni briga, ni napora.

Rak

LJUBAV: U svoj stil zavođenja unijet ćete više mašte i senzibilnosti. Mnogima će se to svidjeti. Ne pričajte bez potrebe.

KARIJERA: Oni koji i danas moraju na posao, gledat će da na radno mjesto unesu dašak svježine, umjetnosti ili ljepote.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše ideje su dobre!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Ako pokušate dominirati u odnosima, nećete uspjeti. Ravnopravna suradnja i dogovaranje bolja je opcija.

KARIJERA: Vaši nadređeni i vaši kolege postići će dogovor, no vi to nećete najbolje prihvatiti jer ima detalja koji vam ne idu u prilog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naći ćete kompromis.

Djevica

LJUBAV: Možda ćete dans biti skromni u svojim ljubavnim zahtjevima, ali ne trebate. Imate pravo na ljubav.

KARIJERA: Najbolje će se zapravo osjećati oni koji rade samostalno, jer im utjecaj nadređenih smeta. Sputava ih.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je dobar za opuštanje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Doći će do prolaznog nemira u vašim osobnim odnosima. Vi ćete biti previše revolucionarni, a partner osjetljiv.

KARIJERA: Da bi ostvarili svoje nove zamisli, prvo treba dovršiti jedan posao koji je ostao stajati po strani.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provedite neko vrijeme u tišini.

Škorpion

LJUBAV: Još će biti malo natezanja u osobnim odnosima, ali ne takvog da bi oni bili ugroženi.

KARIJERA: Dan je odličan da se posvetite kući, obitelji, svom domu. Mnogi će uživati u obiteljskom ozračju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krenite s kućnim popravcima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Uspjet ćete nadvladati nesuglasice i nezadovoljstva u vezi i opet postići zavidnu ravnotežu u odnosu.

KARIJERA: Ono što vam je prije smetalo, sad će se okrenuti u vašu korist. Stoga ćete danas raditi lakše, brže i kvalitetnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Jarac

LJUBAV: Još ćete se usuglašavati s parterom, ali očito da tu postoji mnogo dobre volje s obje strane pa će sve nekako teći.

KARIJERA: Naći ćete zajednički jezik s onima s kojim radite. Oni koji ne rade uživat će bez većih problema.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se malo opustiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Većina vas osjetit će danas potrebu za domaćim kućnim životom u društvu voljene osobe. Ostajete kod kuće.

KARIJERA: U poslovnim kontaktima ne iznosite svoje nove ideje jer će se pokazati da ste ispred svog vremena. Zasad ih arhivirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne žurite ni s čim.

Ribe

LJUBAV: Otpustit ćete ljubavne brige i pokušati sve okrenuti na vedriju stranu. Uspjet ćete ako aktivirate sve potencijale svog humora.

KARIJERA: Niste svjesni koliko ste napredni. To će vam danas postati potpuno jasno kroz suradnju s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn