Najveći srcolomci u horoskopu - ova tri znaka brzo se zaljube, a još brže odljube

Sigurno ti se dogodilo da ti je netko u životu slomio srce, možda si čak nekoliko puta prošla kroz ovakvu situaciju. Voljela si i davala sve od sebe, a onda samo odjednom - kraj odnosa. Danima si plakala i slušala samo najtužnije ljubavne pjesme, možda si samo ležala i gledala tužne filmove. Ljutnja, tuga, suze i gorčina. No nemoj misliti da se to dogodilo samo tebi. Svi smo u jednom trenutku osjetili isto razočaranje, čak i najbolji među nama. I mnogima se dogodilo iznenada.

Svatko je osjetio postupke pravog srcolomca, a prema astrolozima oni se najčešće nalaze u određenim horoskopskim znakovima. Svaki horoskopski znak ima određene karakteristike, a upravo ih one dovode do određenog ponašanja. Očekuju određene stvari u ljubavnim odnosima i ako nešto ne mogu dobiti, idu dalje vrlo lako. Možda su čak ponekad previše kritični i zahtjevni.

Koji horoskopski znakovi lako lome srce i odlaze bez imalo žaljenja možeš otkriti u nastavku, a tko zna - možda otkriješ da si među njima.

Škorpion

Tajanstveni Škorpion ne pušta lako ljude u svoju blizinu i vrlo je teško doprijeti do njegovog srca. No ipak se radi o jako emotivnom znaku i ako osjete nepravdu vrlo lako odbacuju osobu. No ne treba se bojati veze osobom rođenom u ovom znaku jer ako je odnos iskren i pun ljubavi Škorpion će biti odan...sve dok se ne slomi njegovo povjerenje.

Lav

Jedna stvar je specifična za ovaj horoskopski znak - uvijek traži sljedeću najbolju stvar. Uvijek su u potrazi - od trendova do ljubavnih veza. Ovaj vatreni horoskopski znak se brzo kreće i nije im problem ako trebaju rastužit ljude u tom procesu. Lavovi također obožavaju biti u centru pažnje, pa je moguće da kada nestane početno ushićenje požele novu osobu koja će ih opet osvajati i pružati im dovoljno pažnje.

Djevica

Mirne i staložene Djevice nikada ne ulaze u vezu kako bi nekome slomile srce, nikada to ne rade namjerno. No kao znak koji želi da sve bude savršeno, čak su opsjednuti time, ne treba se iznenaditi ako odustanu od odnosa bez upozorenja. Ovaj zemljani znak zna svoju vrijednost i što zaslužuje, pa ako osjeti da druga strana ne ispunjava očekivanja vrlo lako prekida odnos te očekuje da se partner brzo spakira i nestane. Ono što Djevica često ne shvaća je da su njezina očekivanja često previsoka i nerealna.