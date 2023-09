Rođeni da ih obožavaju: Znakovi koji imaju najviše šanse postati slavni

Iako je navodno ponekad težak teret, neosporivo je kako slava ima i niz dobrih strana. Između ostalog, slavne face najčešće nemaju problem platiti svoje račune pa i više od toga – u paketu sa slavom obično dolazi život na visokoj nozi. Luksuzne vile, skupocjeni automobili i egzotična putovanja te ormar pun dizajnerske odjeće samo su neke od pogodnosti u kojima uživaju celebovi. Onda je još tu i horda obožavatelja te bogat društveni život - mi se defenitivno ne bismo bunili.

Jesi li oduvijek sanjala o tome da se probiješ i uđeš u glamurozni svijet slavnih? Najprije provjeri je li ti slava suđena – naime, pripadnici nekih znakova imaju najviši celebrity potencijal, a najveće zvijezde obično se rađaju u jednom od ova 3 horoskopska znaka:

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Anny - brazilsku plesačicu koja je latino ritmovima osvojila Hrvatsku

Lav

Na vrhu ovog popisa može biti samo jedan: Lav, kojem vlada Sunce, znak je kojemu su svjetla reflektora doslovno zapisana u zvijezdama. Osobe rođene u ovom vatrenom znaku talentirani su izvođači, prije svega glumci i pjevači, koji naprosto obožavaju biti u središtu pozornosti. Lavovi trebaju publiku, a zvuk pljeska je najslađa glazba za njihove uši. Lavovi pršte samopouzdanjem i od malih su nogu sigurni kako su rođeni za nešto veliko.

Nije slučajnost da je legendarni Andy Warhol, koji je izjavio kako će u budućnosti svi biti slavni na 15 minuta, po horoskopu bio upravo Lav. Još neki slavni Lavovi su Madonna, Meghan Markle, Martha Stewart, Baracka Obama, Coco Chanel, Jackie O, James Baldwin, Jennifer Lopez, Mick Jagger i Charlize Theron.

Škorpion

Škorpioni su poznati kao intenzivni, strastveni i misteriozni pa do slave obično dolaze nekim zakulisnim putevima, povlačenjem veza i dobro promišljenim potezima, a ne izravno poput Lavova. Škorpionom vladaju planeti Mars i Pluton, koji u kombinaciji daju osobine kao što su upornost i tvrdoglavost, inat i pouzdanost, a to su kvalitete koje svakako pomažu na trnovitom putu probijanja do pozornice.

Neki od poznatih osoba rođenih u ovom vodenom znaku su Kris Jenner, Julia Roberts, Martin Scorsese, Katy Perry, Bill Gates, Drake, Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Grace Kelly i Emma Stone.

Ribe

Ribicama vlada Neptun, planet kreativnosti, maštovitosti i sanjarenja. Zato pripadnike ovog znaka nerijetko plivlači umjetnost, napose glazba i filmovi. Ribe imaju veliku potrebu izraziti se pa upravo zato često biraju neku od umjetnosti kao svoj medij. Osim toga, osjetljive su na tuđe osjećaje i kolektivnu svijest. Ribe često postaju poznate i zbog svoje ranjivosti i spremnosti da svijetu pokažu vlastite rane.

U društvu slavnih Ribica su tako na primjer velika imena poput Rihanne, Justina Biebera, Kurta Cobaina, Michelangela, Alberta Einsteina, Elizabeth Taylor, Jennifer Aniston, Drew Barrymore i Sharon Stone.