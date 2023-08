Tri horoskopska znaka koja bi do početka jeseni mogla ostati solo

Između dugih vrućih dana i toplih ljetnih noći, ljeto je oduvijek bilo razdoblje intenzivne romantike. Međutim, kako to obično biva, veliki usponi često su popraćeni velikim padovima, posebno s retrogradnom Venerom koja je na snazi do 4. rujna. Kao i sve ostale stvari u životu, ljubav nije uvijek zamišljena da traje zauvijek, ali srećom, to ne znači da iskustvo nije bilo vrijedno toga.

Ako si jedan od sljedećih horoskopskih znakova koji bi mogli ostati solo do početka jeseni, nemoj dopustiti da te ova vijest izdeprimira. Uostalom, jesen je pred vratima, a svi znamo da ona donosi popularnu 'cuffing sezonu' iliti sezonu vezivanja. Pa iako ovo možda nisu najbolje astro vijesti, barem je pred nama sjajno doba godine da prigrliš svoju slobodu ili upoznaš nekoga novog.

Lav

Iako je ljeto njihovo razdoblje, Lavovi bi do kraja kolovoza mogu biti pod pritiskom, što zbog posla, a što zbog obiteljskog života i određenih osobnih odluka. Retrogradna Venera, koja traje sve do 4. rujna, može uzrokovati komplicirane situacije u ljubavnom životu rođenih u ovom horoskopskom znaku, što će se negativno odraziti na njihovu okolinu. Čak i ako ne prekinu vezu do kraja ljeta, Lavovi će se bez sumnje svađati više nego inače s partnerom, a do službenog početka jeseni mogli bi se osjećati kao da se sve raspada na ljubavnom planu.

Bik

Dragi Bikovi, birajte svoje bitke mudro i ne dopustite da vas ego nadvlada, kao što to često bude slučaj kod vas. Iako je Venera vladajući planet ovog zodijačkog znaka, sada u retrogradnom hodu ipak može izazvati ozbiljne sukobe. Bikovi ne bi trebali ulaziti u konfliktne situacije jer će biti očito da iz njih neće moći tako lako izaći. Upravo zbog toga, kraj ljeta za ovaj bi horoskopski znak mogao značiti i kraj ljubavi. Privremeno ili zauvijek - vrijeme će pokazati. U svakom slučaju, Bikovi bi tijekom jeseni svakako trebali razmisliti o tome što zapravo žele i trebaju, ali i shvatiti da njihova tvrdoglava priroda ponekad donosi više štete nego koristi - posebno kad su ljubav i odnosi u pitanju.

Škorpion

Retrogradna Venera kod Škorpiona ne samo da raspiruje probleme, već raspiruje i pravu vatru. Škorpioni bi se mogli napokon suočiti s nekim toksičnim obrascima i negativnim navikama koje su ih kočile u istinski ispunjenom ljubavnom životu. Možda mrziš promjene, ali pokušaj sagledati širu sliku. Prekid možda znači kraj jednog odnosa, ali također označava i novi početak u životu - nešto što ti je već neko vrijeme (iako toga možda nisi bila svjesna) prijeko potrebno.