Majstori nepredvidivosti: Ovo su tri najmanje lojalna horoskopska znaka

Kvalitetni odnosi grade se na otvorenoj i iskrenoj komunikaciji, predanosti, lojalnosti i povjerenju. I dok su neki ljudi izuzetno odani te znamo da se na njih možemo osloniti u svakom trenutku, postoje i oni drugi, kojima odanost baš i nije jača strana.

Astrologija nam nudi uvid u naše snage, ali i slabosti te nam ukazuje i na one neke manje poželjne osobine. Danas otkrivamo istinu o najmanje lojalnim horoskopskim znakovima koji se ne vole obvezivati, a predanost kao da im je nepoznat pojam, osobito kad su u pitanju veze.

Neuhvatljivi su i nestašni, poput leptira koji leti s jednog cvijeta na drugi. Oni kao da plešu na neku svoju melodiju, gotovo da su 'alergični' na obveze. U ova tri horoskopska znaka rađaju se najmanje odani partneri:

Strijelac

Ljudi rođeni u znaku Strijelca jedre na vjetrovima slobode. Njihova želja za lutanjem i žudnja za novim iskustvima čini ih nemirnim i nedosljednim partnerima, bilo da je riječ o prijateljstvu, ljubavnoj vezi ili pak poslovnom partnerstvu. Njihova inherentna potreba za neovisnošću mogla bi ih navesti da istražuju zelenije pašnjake, čak i ako to znači da će iza sebe ostaviti slomljena srca. Iako su spontani su i uzbudljivi, to ih također čini jednim od najnelojalnijih znakova zodijaka kada je riječ o obvezivanju.

Blizanci

Danas te vole, sutra će nestati bez traga – tako nekako bismo mogli opisati osobnost nestašnih Blizanaca. Prilagodljivi su i šarmantni, no taj njihov šarm znati biti jako varljiv. Njihov znatiželjni um često žudi za novinama i promjenama, što ih navodi da istražuju različite odnose bez potpunog posvećivanja. Iako možda nemaju namjeru biti nelojalni, njihovi interesi koji se stalno mijenjaju mogli bi nenamjerno povrijediti one koji traže čvrstu i postojanu vezu. Njihov status jednog od najmanje odanih horoskopskih znakova proizlazi iz njihove poteškoće da ostanu prizemljeni na jednom emocionalnom mjestu. Ovaj duhoviti zračni znak poznat je i po svojoj dvoličnoj osobnosti, zbog čega je teško predvidjeti u čemu leži njihova odanost.

Vodenjak

Vodenjaci su jako neovisni i cijene svoju slobodu iznad svega. Iako im je možda stalo do partnera, njihova urođena potreba za autonomijom često je u sukobu s konceptom odanosti i predanosti. U takvim situacijama postaju distancirani ili povučeni, a to često dovodi do zbunjenosti i povrijeđenih emocija u odnosima. Iako su njihove inovativne ideje i snažni ideali vrijedni divljenja, imaju status jednog od najnelojalnijih znakova zodijaka jer su skloni dati prioritet vlastitim željama i potrebama, a pritom često ignoriraju tuđa očekivanja i zanemaruju odanost partneru.