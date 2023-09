Koja je tvoja? Svaki od horoskopskih znakova ima neku supermoć

Bik je stabilan, Djevica uredna, a Lav strastven – vjerojatno si već mnogo puta čula o psihičkim i fizičkim karakteristikama svakog od znakova horoskopa. No postoje i neke dublje istine o kojima astrolozi pričaju mnogo rjeđe. Naime, svaki horoskopski znak ima spiritualno značenje na koje ponekad, čitajući dnveni horoskop, zaboravljamo.

Dio toga su i posebne moći, kao što su moć predviđanja ili moć pozitivne energije. U svakom slučaju, riječ je o nekom 'duhovnom talentu' koji pripadnicima tog znaka može u životu biti vrlo koristan i od velike pomoć. Svakako je dobro znati koja je naša supermoć i iskoristiti je kao svoju prednost, zato otkrij koja je tvoja i poradi na tome da je dodatno ojačaš:

Ovan

Zamisli da na nekom karaoke partyju čuješ čovjeka kako pjeva te odmah prepoznaš veliki potencijal – i naravno, nisi u krivu, samo nekoliko mjeseci kasnije taj isti čovjek postaje pjevačka zvijezda. E, to je tajna moć Ovna. Pripadnici prvog znaka horoskopa imaju tu sposobnost da se uvijek u pravom trenutku nađu na pravom mjestu. Ovo je osobito važno za uspjeh u karijeri – Ovnovi privlače talente poput magneta i dobit će mnogo prilika za uspjeh u žiovtu, sve što trebaju je dobro ih iskoristiti.

Bik

Pripadnici ovog zemljanog znaka imaju posebnu moć – mogu osjetiti i štiti nevidljive granice. To zapravo znači kako im se nikad neće dogoditi da ih prijeđu i izazovu tenzije. Bik ima osjećaj za to što je kojoj osobi prihvatljivo bez da osoba to verbalizira, a ova je moć neopisivo važna za međuljudske odnose. Isto kao što poštuje tuđe, staložen i 'posložen' Bik drži i do vlastitih granica, jasno osjeća kad ih netko prelazi i suprotstavlja se na vrijeme – u svakom slučaju prije no što dođe do konflikta.

Blizanci

Blizanci su u nevjerojatno snažnoj vezi sa svojih pet osjetila – toliko jakoj da im tako zvano šesto čulo skoro pa i ne treba. Pripadnici ovog zračnog znaka pomno promatraju svoju okolinu i osjećaju sve što se događa. Ne samo to, supermoć Blizanaca je da duboko razumiju stvari oko sebe i uvijek otkriju istinu. Bliznacu jednostavno ništa ne može promaknuti, a nevolju može namirisati dok je još kilometrima daleko. Blizancima često postavljaju pitanje: 'Kako si samo znao/znala?', na koje nemaju konkretan odgovor – oni jednostavno znaju, prije svi drugih.

Rak

Senzibilni Rak ima jednu izuzetnu supermoć – uvijek može osjetiti što osjećaju drugi. Radi toga će u svakoj situaciji dati pravi emocionalni odgovor osobama u svojoj okolini. Zbog moći empatije, osobe rođene ovom vodenom znaku mogu utjecati na druge, ponuditi im što im u emocionalnom smislu nedostaje i povezati se još dublje.

Lav

Znaš onu situaciju kad si na nekom dosadnom tulumu ili okupljanju pa se pojavi netko tko kao da je osvijetlio čitavu prostoriju svojom energijom – i odjednom se svi počnu dobro zabavljati? To je supermoć Lava. Životni entuzijazam i dobra energija ovog vatrenog znaka u drugima će probuditi ono najbolje. Gdje god se pojavi, Lav širi pozitivnu vibru i zato je svuda rado viđen gost. Osim toga, Lav zna kako se povezati s ljudima i to na jednoj višoj razini –može im pružiti ljubav i toplinu. Svi mi u životu trebamo jednog Lava koji je naprosto magnet za sreću i dobro raspoloženje.

Djevica

Osobe rođene u ovom znaku imaju moć saznati stvari prije drugih i mogu postaviti pravu dijagnozu onoga što se događa, radi čega ih mnogi smatraju genijalnima. Praktična Djevica predosjeća u kojem će se smjeru stvari razvijati, a to znači da će, recimo, dati otkaz na vrijeme ili se preseliti prije no što stvari za nju krenu nepovoljnim tijekom. Zbog supermoći predosjećanja rizika i prilika, i drugi se uvijek mogu osloniti na 'savršen njuh' ovog zemljanog znaka.

Vaga

Prema astrolozima, Vage mogu 'čitati između redaka', otkriti tuđe skrivene motive i znati koji je idući korak ljudi u njihovoj okolini. No, Vage imaju jedan mrtvi kut – a to su one same. Naime, pripadnici ovog znaka najčešće slabije poznaju sebe i vlastite potrebe, a šesto čulo kao da im prestaje funkcionirati u slučaju da im se netko previše približi. Tada više ne vjeruju vlastitoj moći prosuđivanja i postaju prilično nesigurne.

Škorpion

Osobe rođene u ovom znaku osjećaju veliku potrebu istinski se povezati s drugima na najdubljoj mogućoj razini. Zato je njihova supermoć ta da vide kroz površinski sloj i imaju filter za površne osjećaje. Škorpion nije vješt na riječima, ali one mu ni ne trebaju, ima moć prodrijeti do ljudi bez da išta kaže. Na intuitivnoj razini zna kad je riječ o požudi, a kad o pravoj ljubavi te isto tako može osjetiti je li netko dobronamjeran ili nije.

Strijelac

Osobe rođene u ovom vatrenom znaku poznate su po svom optimizmu – za Strijelca je čaša uvijek polu puna, a negativne stvari neće ga pokolebati niti mu pokvariti dan. Strijelac rado istražuje životne mogućnosti i neće propustiti ni jednu dobru priliku koja iskrsne na njegovom putu. Strijelac je predodređen za uspjeh i ne treba mu pomoć sa strane – jednostavno zna povući prave poteze kako bi pobijedio, bilo da je riječ o ljubavi ili poslu.

Jarac

Jarčevi imaju praktičnu supermoć – osjećaju životni ritam. To znači da nikad neće žuriti ili brzati nego će djelovati uvijek onako kako treba – baš u pravom trenutku. Osobe ovog zemljanog znaka krasi strpljenje, ali i disciplina. Jarac je rođen za uspinjanje na visoke položaje jer će uvijek poduzeti prave korake i donijeti potrebne odluke u pravo vrijeme.

Vodenjak

Supermoć Vodenjaka je ta da uvijek osjete čim stvari krenu nizbrdo i znaju kako smisliti strategiju za rješavanje nastalog problema – bez obzira na to koliko je kompleksan. Osim toga, Vodenjak je poznat po svojim vizionarskim moćima, ali je i veliki individualac koji neće drugima dopustiti da utječu na njega i pokvare mu planove. Usmjeren je k budućnosti i nitko i ništa ne može ga zadržati na mjestu.

Ribe

Osobe rođene u ovom vodenom znaku nikad ne gube svoj cilj pred očima. Ribice imaju viziju, a njihova supermoć je da se uvijek vraćaju na pravi put. One intuitivno predosjećaju ako neki pothvat neće imati pozitivan ishod. S druge strane, ljudi oko njih smatrat će kako Ribe prerano odustaju ili će im se činiti da se postavljaju u ulogu žrtve. No, Ribe znaju znanje i vjeruju kako su njihovi izbori ispravni. Na kraju se uglavnom ispostavi kako su činile upravo ono što je trebalo kako bi se ostvarila njihova vizija.