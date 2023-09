Nova sezona na vratima: Najsretniji dan u rujnu za svaki horoskopski znak

Ljeto se lagano bliži kraju, a pred nama je jedna posve nova sezona koja će nam sigurno donijeti i neku svježu energiju i nove početke. Ako se pitaš kakav će ti biti rujan i prvi jesenski dani, astrologija bi ti mogla dati neke zanimljive odgovore.

Naime, novi mjesec svima bi nam mogao donijeti priliku da ostvarimo svoju sudbinu, no prije toga moramo zastati i duboko udahnuti i tek zatim hrabro krenuti u nove pobjede. Djelovanje Venere i Merkura pomoći će nam da vidimo obilje i prosperitet koji su nam namijenjeni, a istovremeno ćemo lakše razumjeti koje je korake potrebno poduzeti da bismo ostvarili svoje snove.

Sreća ne pada s neba, za nju se ponekad treba malo i potruditi, suočiti se s izazovima i prihvatiti rizik. S početkom rujna, Venera u znaku Lava ohrabrit će nas da razmislimo o financijskim odlukama i lekcijama koje su se nedavno pojavile, dok će nam mladi Mjesec donijeti motivaciju i inspiraciju za izradu nekih novih planova. Sredinom rujna, istina će izaći na vidjelo i mnoge će se situacije razjasniti.

Važno je imati na umu da se sve događa onako kako je suđeno, čak i ako postoje određena kašnjenja ili trenuci frustracije. Iako su takvi trenuci možda neugodni i izazovni, u konačnici nas uvijek dovode do vrijednih spoznaja.

Prema svemu sudeći, čeka nas još jedan mjesec pun izazova i uzbuđenja, a koji će dan biti najsretniji za tvoj horoskopski znak otkrij u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Kako biti sretan?

Ovan

Najsretniji dan: 29. rujna

Ovog bi mjeseca trebala prigrliti svog unutarnjeg ratnika koji ne prihvaća 'ne' kao odgovor. Vrati se sebi, pronađi svoju istinu i prigrli slobodu. Kada zakoračiš u prostor veće sigurnosti, sve će biti jasnije i sa svakim izborom koji napraviš bit ćeš sve sigurnija da si na pravom putu. Krajem mjeseca puni Mjesec djelovat će u tvom znaku što će ti omogućiti da svijetu objaviš svoju istinu, da povučeš neke hrabre poteze i da izgradiš život o kakvom si oduvijek sanjala.

Bik

Najsretniji dan: 4. rujna

Jupiter započinje svoje retrogradno kretanje u tvom znaku, a to će ti pomoći da shvatiš kako stvoriti obilje i sreću za kojima žudiš. Za razliku od retrogradnog Merkura, Jupiter ne donosi teške lekcije ili izazove, već sposobnost da shvatiš što ti je stvaralo prepreke u životu. Kako ova retrogradnost počinje, konačno ćeš vidjeti kako napraviti poteze koji su u najboljem interesu za tebe i tvoj život. U ovom mjesecu vjerojatno ćeš se više baviti svojim unutarnjem stanjem, a možda ćeš i napokon otkriti da su ideje koje imaš ustvari pravo bogatstvo. Samo moraš vjerovati u sebe.

Blizanci

Najsretniji dan: 3. rujna

Riječi koje govoriš itekako utječu na tvoj život. Tvoj horoskopski znak dobro je poznat po komunikativnosti, a retrogradna Venera u Lavu aktivirala je tvoju kuću komunikacije i pomogla ti da bolje cijeniš svoj dar. Djelovanje planeta omogućit će ti da još bolje izraziš što ti je na umu, i to u pravo vrijeme. Prihvati lekcije koje si naučila i imat ćeš moć da sudbinu okreneš u svoju korist.

Rak

Najsretniji dan: 29. rujna

Puni Mjesec u znaku Ovna krajem mjeseca utjecat će na tvoju karijeru omogućavajući ti da se posvetiš svojim profesionalnim ciljevima. Napokon ćeš jasno vidjeti da možeš ostvariti svoje snove, samo moraš biti spremna izaći iz svoje zone komfora. Ovog mjeseca fokus je na karijeri i financijama. Iako će tvoj ljubavni i privatni život uvijek biti tu, ovo novo poglavlje omogućit će ti da puno toga naučiš o sebi. Oni kojima je do tebe stalo imat će za to razumijevanja.

Lav

Najsretniji dan: 29. rujna

Vrijeme je da napraviš velike korake o kojima već dugo maštaš. Stari snovi možda blijede, no to ti daje prostora za one koje si tek počela sanjati. Rast uvijek mijenja sve, posebice ako znaš tko si i što uistinu želiš od života. Puni Mjesec u Ovnu krajem rujna aktivirat će tvoj sektor sreće i obilja donoseći ti nagrade za naporan rad. Ne ustručavaj se preuzeti nove rizike i nemoj nikome dopustiti da ti stane na put.

Djevica

Najsretniji dan: 4. rujna

Retrogradni Jupiter u Biku aktivirat će tvoj sektor sreće i obilja tijekom rujna 2023., pomažući ti da vidiš što ti je potrebno od života da bi se osjećala uspješno, ispunjeno i istinski živo. Pred tobom je nova faza života jer tvoji su se prioriteti promijenili pa je sada vrijeme da se usredotočiš na svoj plan. Nemoj se zamarati prošlošću i onime što je moglo biti. Foksuiraj se na svoje ciljeve za budućnost.

Vaga

Najsretniji dan: 13. rujna

Trudiš se logično gledati na određene situacije, no nemoj zanemarivati svoju intuiciju čak ni kada je u pitanju tvoj profesionalni život. Iako si fokusirana na održavanje mira i harmonije, često u tom procesu zanemaruješ vlastite potrebe. Planetarno djelovanje sredinom mjeseca pomoći će ti da se dublje povežeš sa svojim poslom. Usredotoči se na vraćanje inspiracije u svoju karijeru i možda ćeš napokon otkriti sreću koju tražiš.

Škorpion

Najsretniji dan: 13. rujna

U rujnu u fokus dolazi stvaranje dubljeg odnosa sa samim sobom. Čime god se bavila, nemoj zanemarivati svoje unutarnje potrebe. Osjećaj ispunjenosti i svrhe omogućit će ti da živiš svoj život iz snova. Želiš li iskusiti svoju božansku svrhu, moraš se riješiti svega što ti stvara pritisak ili se osjeća kao obaveza. Duboko u sebi već vjeruješ u to, sada samo moraš dopustiti svojoj duši da slijedi taj put.

Strijelac

Najsretniji dan: 3. rujna

Retrogradna Venera u Lavu aktivirala je tvoj sektor sreće i obilje dajući ti mudrost, ali te i natjerala da razmisliš o nekim svojim odlukama i izborima koje si napravila za sebe i svoj život. Umjesto da se mučiš time što bi učinila drugačije, radije se fokusiraj na daleke horizonte o kojima maštaš. Nije važno što se dogodilo u prošlosti. Sve dok si učila iz toga, služilo je svrsi. Sada si samo moraš dopustiti da kreneš naprijed.

Jarac

Najsretniji dan: 14. rujna

Mladi Mjesec u Djevici aktivirat će tvoju zonu sreće i obilja, pripremajući te za neke nove početke. Djevica je znak ozdravljenja, planova i detalja pa se u ovom periodu najbolje fokusirati na ono što trebaš učiniti sada kako bi kasnije mogla učiniti ono o čemu sanjaš. Nemoj nipošto zanemarivati male stvari i detalje. Mladi Mjeseci nudi priliku za promjene i početke, stoga obrati pažnju na sve ponude, osobito za putovanja, obrazovanje ili nova iskustva. Obavljajući posao iz prošlosti i fokusirajući se na ono što želiš stvoriti, privući ćeš sreću i život koji uistinu zaslužuješ.

Vodenjak

Najsretniji dan: 23. rujna

Nakon djelovanja retrogradne Venere u Lavu, žudiš za ekspanzijom i novim prilikama. U prošlosti si naučila neke lekcije i ostvarila rast, ali sada je vrijeme da prihvatiš nove mogućnosti za svoju budućnost. Sunce u znaku Vage pomoći će ti da se fokusiraš na ostvarenje svojih ciljeva i želja.

Ribe

Najsretniji dan: 29. rujna

Rujan bi ti mogao donijeti financijsko obilje jer će puni Mjesec u Ovnu aktivirati taj sektor tvog života. Sada ćeš se napokon moći fokusirati na ono što želiš generirati u svom životu, Iako si obično više sklona živjeti u nekom svom nadrealnom svijetu, nedavno si stekla neke lekcije od ravnoteži i samopoštovanju. Puni Mjesec donosi financijski poticaj koji je vjerojatno rezultat nekih prošlih napora, a možda te i usmjeriti na novi put obilja. Ovo financijsko obilje pomoći će ti da promijenitš svoj život, dok će ti stečene lekcije o samopoštovanju pružit će novi početak o kojem si sanjala.