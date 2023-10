Prilika za nove početke: Evo kako će pomrčine ovog listopada utjecati na horoskopske znakove

S dolaskom listopada zakoračili smo u sezonu Noći vještica, a osim najstrašnije noći u godini, ovog nas mjeseca čekaju i pomrčine koja će mnogima omogućiti nove početke. Povremeno, pomrčine znaju biti intenzivne i turbulentne pa čak i pomalo dramatične, ali svaki put donose neočekivano. Pomrčine Sunca i Mjeseca uvijek dolaze jedna za drugom. Prije nekoliko dana dogodila se pomrčina Sunca u znaku Vage, a pomrčina Mjeseca čeka nas 28. listopada.

S obzirom na to da Pluton završava svoje retrogradno kretanje, ove su pomrčine pozitivnije, ali će nas i prisiliti da se suočimo sa svoiim najvećim strahovima. Pred nama je jedan transformativni period koji će nas uvesti u novo poglavlje. Vrijeme je da shvatimo koji su nas to strahovi sputavali, da izađemo iz tog osjećaja zaglavljenosti i da hrabro krenemo prema naprijed.

Kako će ove snažne pomrčine utjecati na horoskopske znakove otkrij u nastavku:

Ovan

Listopad će ti biti prilično intenzivan, osobito kad je riječ o odnosima i intimnosti. Zbog svoje vatrene i dinamične osobnosti uvijek neustrašivo juriš naprijed, no ponekad radi toga zanemaruješ dubinu koja ti je potrebna da bi shvatila gdje stojiš u svojim vezama. Ove pomrčine omogućit će ti da se više fokusiraš na važne odnose. U tvoj bi život mogla ušetati i neka nova lica stoga dobro otvori oči i prihvati priliku za izgradnju snažnih i iskrenih odnosa.

Bik

Ovog listopada kod tebe je fokus na materijalnim stvarima. Zastani na trenutak i dobro promotri svijet oko sebe. Jesi li u skladu sa stvarima koje posjeduješ i mjestima na kojima se nalaziš? Uživaš li u životu punim plućima? Ili se možda suzdržavaš zbog straha od izlaska iz svoje zone komfora? Opusti se i počni malo više uživati u životu. Pokušaj shvatiti kakvo ti okruženje uistinu donosi radost. Potrudi se pronaći radost u malim, svakodnevnim stvarima i bit ćeš puno sretnija.

Blizanci

Vrijeme je da vratiš svoj život u red. Razigrana kakva jesi, u posljednje si vrijeme možda malo ipak pretjerala sa zabavom. Malo reda i strukture neće ti škoditi. Dakako, to ne znači da se trebaš odreći radosti. Fokusiraj se na ono što ti donosi sreću, ali također pritom nemoj zanemarivati svoje odgovornosti. Ključno je održavati zdravu ravnotežu. Voliš slobodu i prozračnost, no to ne znači da bi trebala izbjegavati svoje obaveze. Ponekad je važno zasukati rukave i baciti se na posao želiš li ostvariti svoje snove i dugoročne ciljeve.

Rak

Najsretnija si kada si kod kuće, u svom malom utočištu i ta tvoja ljubav prema domu je vrijedna divljenja. Ipak, što kažeš na malo avanture? Ovog listopada trebala bi izaći iz svoje zone komfora i prepustiti se izazovima. Zvijezde te pozivaju da prihvatiš promjene koje su pred tobom, posebice kad je riječ o društvenim krugovima i zajednici. Što se tiče karijere, samo hrabro naprijed. Ostani prizemljena, budi racionalna i pronađi zlatnu sredinu između udobnosti i rasta.

Lav

Početak listopada bio je vrlo zabavan i društven, no kako mjesec odmiče, sve ćeš više žudjeti za samoćom i opuštanjem. Lijepo je družiti se i ludo zabavljati, no ponekad svi trebamo pritisnuti gumb za resetiranje. Ovog listopada idealna je prilika da napuniš svoje baterije. Zgrabi dobro knjigu, udobno se smjesti i opusti se. Prigrli udobne, 'cozy' trenutke i vrijeme provedeno kod kuće. Ove iscjeljujuće vibracije su ti itekako potrebne!

Djevica

Novac je važan, a ovog mjeseca sve će biti u znaku financija. Razmisli o tome kako trošiš svoje resurse i u što ulažeš svoj novac. Napreduješ i ideš logičnim putem, no donosi li ti to uistinu zadovoljstvo za kojim žudiš? Ponekad je ključno odbaciti praktičnost i zakoračiti nepoznatim putevima. Dobro promisli jesu li tvoji svakodnevni napori u skladu s tvojim istinskim vrijednostima. Nemoj se ustručavati istražiti nove profesionalne horizonte. Osvježi svoj životopis i daj šansu novim poslovnim izazovima. Mnoga su ti vrata otvorena, samo budi hrabra.

Vaga

Kad su veze u pitanju, pravi si stručnjak, no zapitaj se, tko si ti uistinu duboko u sebi? Ovog mjeseca više bi vremena trebala posvetiti njegovanju odnosa koji imaš sa samom sobom. Izazovi samu sebe i zapitaj se što uistinu želiš od života. Ove pomrčine donose ti priliku da prigrliš svoju autentičnu istinu i da zaroniš u tu duhovnu, intuitivnu stranu sebe. Ovo je tvoje vrijeme, nemoj zanemarivati svoju individualnost. Prihvati sebe i sve ono za čime tvoje srce istinski čezne.

Škorpion

Imaš mnoge strahove kad su u pitanju tuđa očekivanja. Vrijeme je da vratiš vjeru u sebe. Uskoro počinje tvoja sezona stoga je sada idealno vrijeme da prigrliš svoje strahove i da samu sebe uvjeriš kako te tuđa očekivanja nimalo ne definiraju. Nemoj dopustiti da briga o tome kako te drugi vide utječe na tvoj potencijal. Preuzmi stvari u svoje ruke, vjeruj u sebe i usmjeri svoj život u željenom smjeru. Nemoj dati strahu da ti odreže krila.

Strijelac

Osjećaš li se pomalo zaglavljeno u kolotečini u posljednje vrijeme? Iako si po prirodi pravi avanturist, svima je ponekad potreban odmor. Ponekad trebamo pritisnuti kočnice da bismo kasnije mogli krenuti naprijed punom brzinom. Život je uzbudljivo putovanje, no ponekad se moramo zaustaviti kako bismo pronašli svoj smjer. U trenucima odmora razmisli o svojim željama i ambicijama. Možda si zbog užurbanosti svijeta oko sebe malo skrenula sa svog puta. Jesi li nesvjesno pronalazila razloge da izbjegneš promjene i prilike koje su ti se pružale? Vrijeme je da se pozabaviš svim ograničenjima i preprekama koje ti priječe put i uzrokuju taj neugodan osjećaj zaglavljenosti.

Jarac

Pluton napokon završava svoje retrogradno kretanje u tvom znaku i to će ti donijeti ogromno olakšanje. Listopad je idealna prilika za introspekciju i promišljanje o svim promjenama i napetostima s kojim si se suočavala u posljednje vrijeme. Ovog listopada budi mudra i fokusiraj se na ono što možeš kontrolirati i prihvati da su neke situacije izvan tvoje kontrole. Imaj na umu da ne trebaš sve raditi sama. Sasvim je u redu zatražiti pomoć, podršku ili pak raspodijeliti odgovornosti.

Vodenjak

Imaš tu urođenu sposobnost da jako dobro razumiješ kroz što ljudi oko tebe prolaze. Iznimno si svjesna svijeta oko sebe, ali i tuđih očekivanja. Radi toga, ponekad si prisiljena pridržavati se određenih društvenih standarda koji nisu u skladu s tvojom osobnošću. Pritisni pauzu i nakratko zanemari svijet oko sebe. Prestani se uspoređivati s drugima i fokusiraj se na ono što istinski želiš. Sjajno je biti jedinstven, no nema potrebe forsirati promjene ili inovacije. Ponekad se samo treba prepustiti rijeci života.

Ribe

U proteklih nekoliko mjeseci osjećala si se kao da nosiš čitav svijet na svojim ramenima. Na sreću, listopad i pomrčina donose ti olakšanje. Opusti se i prepusti se uživanju u ovoj 'strašnoj' sezoni. Prigrli uzbuđenja i dobru zabavu. Prihvati ono što osjećaš i nemoj se bojati izraziti svoje emocije. Tvoji bliski ljudi uvijek će biti uz tebe. Iako si velikodušna i uvijek spremna dati sve za druge, sada je vrijeme da se otvoriš za primanje ljubavi, podrške i pomoći koje si itekako zaslužila.