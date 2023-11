'Iscijede' energiju: Horoskopski znakovi koji najviše iscrpljuju druge

Jesi li se ikada vratila kući s nekog druženja s prijateljicom ili poznanicom i osjećala se kao da trebaš odspavati nakon svih njezinih prigovaranja ili jednostavno zato što ju nisi mogla pratiti koliko je brzo pričala? Ili te možda živcira kolegica na poslu koja uvijek misli da zna najbolje i uvijek želi drugima pomoći, iako ju nitko nije tražio za pomoć?

Neki ljudi jednostavno iscrpljuju sve oko sebe i kao da 'iscijede' svu energiju iz drugih oko sebe, a za to bi mogao biti glavni krivac njihov horoskopski znak. Prema astrolozima, postoje određeni horoskopski znakovi koji zaista zamaraju svakoga s kim se vide, bilo da su previše emocionalni ili su pravi perfekcionisti pa tako tjeraju ljude od sebe. Evo u kojim su znakovima takve osobe najčešće rođene.

Jarac

Biti u prijateljskim odnosima s Jarcem može biti podnošljivo, ali raditi s njima jedna je sasvim druga priča. Iznimno su disciplinirani i strukturirani, stalno rade i nije ih briga za njihov osobni život. Radna etika Jarca izuzetno je iscrpljujuća za druge znakove, a često će i sami sebe itekako iscrpiti, no to neće shvatiti sve dok ne bude prekasno i dok ne propuste toliko lijepih trenutaka sa svojim prijateljima i obitelji.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome što su društveni leptiri među horoskopskim znakovima, no ponekad mogu imati malo previše energije, što je itekako iscrpljujuće za druge koji ne mogu pratiti njihov tempo. Trče s jedne zabave na drugu, još se ne vrate s putovanja, a već planiraju iduće i čini se kao da njihovoj energiji nema kraja, a to itekako može umoriti sve one koji se s njima druže.

Strijelac

Baš poput Blizanaca, i ljudi rođeni u znaku Strijelca stalno su u pokretu i nikada ne staju. Stalno su u potrazi za uzbuđenjem, a njihova neutaživa žeđ za iskustvom svega što im život nudi otežava im pronalaženje osjećaja zadovoljstva sadašnjim trenutkom, pa često, ako jedno vrijeme moraju ostati na jednom mjestu, djeluju nemirno i tjeskobno.

Rak

Život s Rakom je nešto poput tobogana emocija. Ovo je najosjetljiviji horoskopski znak, a iako ljudi rođeni u ovom znaku nemaju namjeru biti dramatični, idu iz jedne emocionalne krize u drugu, što je itekako iscrpljujuće za ljude oko njih. Upravo zbog svoje osjetljive prirode, Rakovi se čvrsto drže svojih prijatelja, a to ih može otjerati od njih.

Djevica

Djevice očekuju od drugih da žive u skladu s njihovim perfekcionističkim idealima, kako u profesionalnom, tako i u osobnom okruženju, a njihova kritika i suludo visoki standardi druge lako mogu otjerati od njih. Osim toga, Djevice su jako nametljive, što može biti iritantno i iscrpljujuće, posebno onda ako ih nitko nije tražio pomoć.

Ovan

Ovan je horoskopski znak koji najviše iscrpljuje ljude jer, kada si nešto zacrtaju, to će pod svaku cijenu i ostvariti, bez obzira na sve. A ako stvari ne idu po planu, tada će se iznervirati i napadati druge, a to često može eskalirati pa može doći do ozbiljnih svađa i sukoba.