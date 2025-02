Horoskop za ponedjeljak: Vage se trebaju čuvati propuha, dok će Bikovi osjećati pritisak na poslu

Ovan

LJUBAV: Gledat ćete da u svoj odnos s voljenom osobom unesete više opuštenosti i mašte. Ipak, ne pričajte previše, nego samo djelujte.

KARIJERA: Sigurno je da ništa nije sigurno. Mogli biste se malo naživcirati jer neke stvari opet nisu jasno definirane.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jednom prirodni.

Bik

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima bit ćete nerealni. Vidjet ćete nešto što zapravo ne postoji. Zato se radije držite stvarnosti.

KARIJERA: Činit će vam se da se obruč oko vas sve više steže i pritisci su tu. Bježat ćete u svoj svijet mašte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Suočite se s realnošću. To je zdravo.

Blizanci

LJUBAV: Neki bi se mogli zaljubiti i istinski uživati u današnjem danu. Oni koji su u vezama bit će vrlo sretni.

KARIJERA: Na radnom mjestu se pojavljuju ideje koje su na prvi pogled neobične. Žustro radite, a razmatrajte ih polako.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete pospani.

Rak

LJUBAV: Mašta će vas voditi u pitanjima srca, pa nećete biti potpuno realni. Otuđenje koje je počelo udaljit će vas.

KARIJERA: Još uvijek čekate da dobijete jedan odgovor koji bi vam mogao otvoriti vrata suradnje s inozemstvom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na fleksibilnosti tijela.

Lav

LJUBAV: Postoji mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreniji za to.

KARIJERA: Poradit ćete na vlastitoj samostalnosti u poslu, a to će vas dovesti do otkrića da možete bolje i više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Živite više u sadašnjosti.

Djevica

LJUBAV: Neki će potpuno uroniti u svijet mašte kako bi se odmaknuli od sive ljubavne stvarnosti. Ipak, neka ne pretjeruju.

KARIJERA: Drugi će vam izlaziti u susret i biti ljubazni s vama, ali ćete u dubini duše osjećati da nisu potpuno iskreni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se činjenica.

Vaga

LJUBAV: Naglasak je na emotivnosti kojom zračite. Voljena osoba će vas uvažavati, tješiti, biti nježnija prema vama.

KARIJERA: Oni koji se bave kreativnim ili umjetničkim radom danas će imati posebnu inspiraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se propuha.

Škorpion

LJUBAV: Pitate se koliko će dana trebati da vas drugi potpuno shvate i razumiju. Potrudite se da se jasnije izražavate, pa će sve doći na svoje mjesto.

KARIJERA: Vaša mašta i kreativnost i danas će doći do izražaja što god da radite. Bit će to dugoročno djelo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite svoje noge.

Strijelac

LJUBAV: Vaš stil udvaranja bit će simpatičan drugoj strani, ali će ona u isto vrijeme biti prilično osjetljiva i neće vam otkriti sve.

KARIJERA: Bit ćete u situaciji da vam netko kaže da gledate svoja posla ili ćete spontano to reći sami sebi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim hobijima.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je iskušenje da pristanete na neke ustupke voljenoj osobi, a preko svoje volje. Nađite kompromis.

KARIJERA: U suradnji s mladim osobama i dalje postoje nejasnoće koje bi trebalo raščistiti, ali čekate da stignu sve informacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite druge kakvi jesu.

Vodenjak

LJUBAV: Između posla i ljubavi birat ćete oboje. Danas je takav dan da ćete uspjeti spojiti jedno i drugo. Moguć je dolazak partnera na vaše radno mjesto.

KARIJERA: Netko od kolega mogao bi vam povjeriti svoje brige, tuge ili tajne. Bit ćete hvale vrijedan slušač.

ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se.

Ribe

LJUBAV: Izgledna je zabava ili druženje uz dosta pića i sličnih sredstava. Pazite da utjehu od ljubavne suše ne potražite u spomenutom.

KARIJERA: Na poslu će se sve odvijati površno i bez značajnijih postignuća. Dan će vam proletjeti, a pitat ćete se što je napravljeno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se napiti.

