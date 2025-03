Horoskop za petak: Jarčevima je bolje bez komentara, dok blizanci trebaju uvažavati šefove

Ovan

LJUBAV: Pazite da duhovitim, ali neprimjerenim rječnikom ne povrijedite dragu vam osobu. Kontrolirajte se.

KARIJERA: Svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku. Ostali će biti fokusirani na nevidljive stvari u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte podržati nešto s čim se ne slažete.

Bik

LJUBAV: Oni u vezama danas će obnoviti svoju bliskost na lijep i nježan način. Oni koji su još sami, služit će se intuicijom.

KARIJERA: Vaši suradnici iz bliže radne okoline bit će originalni, ali prilično neučinkoviti. Imat će utopijske ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je malo čudan dan.

Blizanci

LJUBAV: Osjećate da stvari više ne idu tako glatko kao do prije neki dan. Nije to ništa, samo treba pokazati zrelost.

KARIJERA: Da bi postigli napredak u jednom poslu, trebat će se nečega odreći. Kod nekih je to i financijski izdatak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uvažite šefove.

Rak

LJUBAV: Vjerojatno ćete s dragim prijateljem podijeliti brige svog ljubavnog života i tako si olakšati stvari.

KARIJERA: Vaši kolege s posla svojim će nepromišljenim aktivnostima izazvati stanje nestabilnosti. Neće vam biti drago.

ZDRAVLJE&SAVJET: Treba biti realan.

Lav

LJUBAV: Na trenutke ćete imati potrebu svima objaviti kako se osjećate, a ne trenutke bi sve to sakrili. Rezultat je zbunjenost partnera.

KARIJERA: Svi neopipljivi poslovi razvijat će se odlično, dok će u ostalim djelatnostima vladati istraživački duh.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte si oduška u priči.

Djevica

LJUBAV: Mala nadmudrivanja oko dominacije u vezi i danas će se naći na dnevnom redu. Samci mogu naći ljubav na poslu.

KARIJERA: Oni koji se spremaju na poslovno putovanje, neka računaju na probleme u prometu i moguće odgode.

ZDRAVLJE&SAVJET: Umor.

Vaga

LJUBAV: Manje ćete prigovarati, pa će vaš partner postajati sve sretniji i zadovoljniji, a u konačnici i vi sami.

KARIJERA: Dan je odličan za sve one koji u svoj posao mogu utkati emocije ili se kreativno izraziti. I ostali rade dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Škorpion

LJUBAV: Ne inzistirajte da bude po vašem. Ako želite poboljšati osobne odnose, surađujte i više uvažavajte drugu stranu.

KARIJERA: Moguće je da ćete nepromišljenim postupkom uzrokovati manji financijski gubitak ili gubitak nečije potpore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Griješiti je ljudski, ali istrajavati u pogreškama je ludost.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je iznimno ugodan i ispunjavajući dan. Mnoge vaše ljubavne želje na pragu su ostvarenja.

KARIJERA: Osjećat ćete se bezbrižno i nećete pridavati značaja malim greškama u koracima. Smatrat ćete to sitnicama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u svoju sretnu zvijezdu.

Jarac

LJUBAV: Mnogi će naći zanimljive teme u svijetu svoje mašte i tako će preskočiti neugodne rasprave ili zavarati samoću.

KARIJERA: Zaključit ćete da ste dovoljno postigli u skladu s ciljevima koje ste si postavili. Bit će to razlog za zadovoljstvo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Suzdržite se od komentara.

Vodenjak

LJUBAV: Zbog toga što je sve manje okolnosti koje idu na ruku vašem ljubavnom životu, danas vam pada samopouzdanje.

KARIJERA: Oni čiji je posao povezan s izražavanjem, danas će biti vrlo maštoviti i uspješni. I ostali će pokazati talente.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pažljivo birajte namirnice.

Ribe

LJUBAV: Unatoč malim nezadovoljstvima, vi prepoznajete da je sve više ljubavi i radosti u vašem osobnom životu.

KARIJERA: Lako ćete surađivati s ljudima oko sebe. Za svakog ćete naći riječ ohrabrenja i osmijeh. Neki će zaista uživati u radu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa slatkišima.

