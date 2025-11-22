Djevica
22. studenoga 2025.

Na čvrstim temeljima vi krećete razvijati novi dugoročan plan poslova koji imaju budućnost.

Pokušajte biti ležerniji.

