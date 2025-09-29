ODMOR ZA TIJELO I DUŠU
Posao
★★★★☆
Zaposleni u uslužnim djelatnostima danas će jednu fazu svog rada privesti kraju. Kod ostalih će sve biti uobičajeno.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Oslonite se na ljude oko sebe.
Najčitanije
OD ŠEŠIRA DO ČIZAMA
Maja Cvjetković u predobrom jesenskom outfitu s najslađim modnim detaljem
OMILJENA BOJA
Žene su poludjele za ružem Marte iz 'Sjena prošlosti': Saznale smo o kojoj je nijansi riječ
HIT SERIJA
Problematični, razmaženi i željni ljubavi! Nasljednici 'Tajkuna' njegova su najveća slabost
Iz naše mreže