22. studenoga 2025.

Danas će vam na radnom mjestu biti zanimljivo. Osvježenje će donijeti novi suradnici s kojima ćete komunicirati.

Male emotivne napetosti.

