28. kolovoza 2025.

Posao

★★★☆☆

Radeći jednu inventuru otkrivat ćete niz tema iz poslovne prošlosti i čeprkat ćete po njima s užitkom.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Držite se onog što je bitno.

