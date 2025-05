dm ženska utrka simbol je ženskog jedinstva: Prikupljenim sredstvima pomoći će se curama u učeničkim domovima

Ne sjećam se točno svog vremena na posljednjoj dm ženskoj utrci. Znam samo da mi je srce kucalo kao ludo dok sam u tenisicama, koje sam kupila tri dana ranije jer su bile “na akciji”, prolazila kroz cilj. Kraj mene je trčala žena u 60-ima. Ispred mene djevojka s pletenicama i startnim brojem 67. I sve smo znale – ne trčimo samo za sebe.

Ni ove godine, dm ženska utrka ne trči se zbog forme, zbog Instagrama ili zbog medalje. Trči se zbog cura koje su trenutno negdje u nekom učeničkom domu, bez paketa uložaka koji bi im olakšao ono što svi nekako uzimamo zdravo za gotovo.

Kad menstruacija postane luksuz

Zamislite da imate 15 godina. Daleko ste od kuće. Mjesečnica vam dođe neočekivano, nemate džeparac, a kamo li za dodatni paket uložaka. I nije vas sram reći da vas boli, nego vas je sram jer nemate čime obložiti gaćice. I tako, u tišini, uz grč u trbuhu i knedlu u grlu – ostajete u krevetu. Jer ni škola nije mjesto gdje biste se rado pokazali “takvi”.

Zato je ova utrka važna. Jer za svaku kupljenu ulaznicu, dm donira dva pakiranja higijenskih uložaka učeničkim domovima diljem Hrvatske. I to nije kampanja, to je konkretna gesta ženske solidarnosti. Jer menstrualno siromaštvo nije nešto što se događa "tamo negdje". Ono se događa kod nas. U našim školama. Na našim ulicama. U sobama naših djevojčica koje pokušavaju učiti, rasti i preživjeti.

7. lipnja na Jarunu: nisi trkačica? Nema veze!

Ne moraš imati plan treninga. Ne moraš imati novu opremu. Ne moraš imati ni ritam.

Moraš samo imati želju da budeš dio nečega većeg. Na Jarunu se 7. lipnja neće brojati kilometri – brojit će se koraci podrške. Na pozornici će biti glazba, na licima osmijeh, u zraku energija koja ne pita tko si, što radiš ili u kakvom si fitness režimu. Važno je samo jedno: da budeš s nama.

Na stazi su i djeca i bake, i rekreativke i one koje nikad nisu istrčale nikakvu utrku. Atmosfera je melem, a program je raj za one koji vole sadržaje za cijelu obitelj i naravno, čvrsti zagrljaji koje ne zaboravljaš.

Ipak, ako se želiš zagrijati za utrku, pripreme s Marijem Mlinarićem traju do 6. lipnja na Jarunu (livada između nasipa i kraja veslačke staze) od ponedjeljka do petka od 18 sati do 20 sati, a vikendima će treninzi biti online na stranicama Marija Mlinarića.

Trčiš. Dišeš. Pomažeš.

Postoje trenutci kad znaš da ono što radiš ima smisla. Kada umjesto da samo prelistaš vijest, kažeš – idem. Kada shvatiš da tvoje tijelo može biti alat za nešto dobro, a tvoj znoj – valuta za promjenu.

Trčiš, dišeš, pomažeš.

I dok prolaziš ciljem, znaš da negdje u Hrvatskoj neka cura ima svoj prvi dan bez stida. Jer si se ti pojavila.

Utrka koja slavi žensku snagu i zajedništvo

Kultna dm ženska utrka tijekom godina prerasla je u više od sportskog natjecanja. Već trinaestu godinu zaredom tisuće žena (ali i djece) okupljaju se kako bi zajedno promicale zdrav i aktivan život. Atmosfera je ispunjena osmjesima, zagrljajima prije i poslije utrke te međusobnom podrškom – iskusne trkačice potiču početnice, majke trče rame uz rame s kćerima, prijateljice zajedno prelaze ciljnu crtu držeći se za ruke. Upravo to zajedništvo čini ovu utrku posebnom: cilj nije samo istrčati kilometre, nego i osnažiti duh zajednice.

Da je dm ženska utrka izrasla u pravi pokret, potvrđuju i brojke. Tijekom proteklih godina na utrci je sudjelovalo gotovo 67.000 osoba, a kupnjom ulaznica prikupljeno je preko 142.000 eura pomoći za udruge i organizacije diljem Hrvatske. Svaki je taj korak na stazi bio i korak za zajednicu – bilo da se pomagalo sigurnim kućama, udrugama za borbu protiv bolesti ili drugim plemenitim inicijativama. Ove brojke svjedoče koliko se moć ženskog zajedništva može konkretno preliti u pomoć onima kojima je najpotrebnije.

Zajedno u borbi protiv menstrualnog siromaštva

Jedna od onih kojima zajednica može pomoći je i srednjoškolka u učeničkom domu, daleko od svoje obitelji, koja si ponekad ne može priuštiti dovoljan broj uložaka za svaki dan menstruacije. Naizgled obična svakodnevnica – mjesečnica – toj djevojci postaje izvor brige i srama. Nažalost, takvih je priča mnogo. Menstrualno siromaštvo, odnosno nedostatak financijskih mogućnosti za osnovne higijenske potrepštine tijekom menstruacije, tiha je i često skrivena poteškoća s kojom se suočavaju brojne djevojke i žene. Istraživanje udruge PaRiter pokazalo je da je više od trećine žena u Hrvatskoj bilo prisiljeno kupovati jeftinije, manje kvalitetne menstrualne potrepštine zbog cijene, a više od 10% njih ne može si priuštiti dovoljno uložaka ili tampona da ih redovito mijenjaju. Čak 8,8% žena navodi da u nedostatku dovoljno uložaka isti uložak moraju koristiti duže od preporučenih 6-8 sati, a svaka deseta nije mogla kupiti ni lijek protiv menstrualnih bolova zbog financija (Izvor: zeneimediji.hr).

Iza ovih postotaka kriju se stvarne osobe – učenice koje ponekad preskaču nastavu jer nemaju adekvatnu zaštitu, majke koje će radije štedjeti na ulošcima da njihovoj djeci ništa ne bi zafalilo, žene koje se zbog svega osjećaju posramljeno i usamljeno.

Svaki korak je promjena

Tu na scenu stupa dm ženska utrka ovogodišnjim humanitarnim fokusom. Svaka kupljena ulaznica za utrku ove će godine značiti dva paketa higijenskih uložaka donirana učeničkim domovima diljem Hrvatske – konkretan i direktan način da trkačice podrže one najmlađe koje si same ne mogu priuštiti tu osnovnu potrebu. Zamislite što to znači za onu srednjoškolku s početka priče: zahvaljujući zajedništvu žena na Jarunu, ona će u svom domu imati osigurane uloške i znat će da nije sama. Time dm ženska utrka postaje mnogo više od rekreacije – postaje simbol borbe protiv menstrualnog siromaštva i podrške mladoj generaciji žena.

Ulaznice će se prodavati u prodavaonicama dm-a na području Zagrebačke županije te u gradovima Zagreb, Karlovac, Sisak, Varaždin, Zabok, Čakovec i Koprivnica te putem dm online shopa do 6.6.2025. godine.

Od 27.5. do 6.6.2025. kupnja ulaznica u dm online shopu moguća je isključivo uz opciju ekspresnog preuzimanja, a prodaja ulaznica će biti moguća i na dan utrke od 10 sati.

Uz podršku brendova L'Angelica, Signal, P&G i Garnier, kao i ostalih partnera, dm ženska utrka i ove će godine bogatim sadržajem osigurati aktivnu zabavu za cijelu obitelj, ali i besplatne dermatološke preglede, a sve detalje o dm ženskoj utrci i programu možete pronaći na internetskoj stranici dm.hr.

Cijene ulaznica: 5 € za dječju utrku, rekreativnu utrku 10 €, profesionalnu utrku 15 €.

Vidimo se!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.