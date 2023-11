Zakoračite u novi modni svijet s Tommy Hilfigerom

Spremaju nam se hladniji dani, a Tommy Hilfiger izdvaja nove komade koje trebate prošetati na ovogodišnjem adventu. Jedna od najpoznatijih modnih kuća, Tommy Hilfiger koja je poznata po tome što nudi esenciju klasičnog američkog cool stila, s elegantnim dizajnom i ove sezone donijela nam je nove trendi modne komade koje ćete zasigurno i vi htjeti uvrstiti u vašu garderobu.

Zaboravite na monotone šetnje gradom i zaviri u novu kolekciju, od crvene koja je i ove godine u trendu do nježnih svjetlijih tonova, a za one posebno hrabre tu je i plava koja će biti statement komad u tvome ormaru, a za koju znamo da će svi pogledi biti usmjereni u tebe. Kako bi svaki outfit bio upotpunjen, nova timeless Tommy Hilfiger kolekcija je must have ove zime. Ova kolekcija ima sve što ti je potrebno da zablistaš ove zime, od elegantnih torbica i popularnih modela visokih čizama koje će ići uz skoro svaki outfit, pa sve do kaputa, pulovera i baggy hlača.

Bilo da se radi o ležernim izlascima ili kombinacijama za posao Tommy Hilfiger odjevni komadi će se pobrinuti da se osjećaš odlično, a sve možete pronaći na Fashion&Friendsonline shopu kao i u istoimenoj aplikaciji, i u Tommy Hilfiger prodavaonicama Arena Centra u Zagrebu, Mall of Split, Supernova u Zadru, te Tower Centar u Rijeci.

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo