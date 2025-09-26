Zagreb je obilježio mjesec podizanja svijesti o malignim bolestima kod djece

★Zagreb je jučer bio u znaku Zlatne vrpce ljubavi, nade i sjećanja, događanja posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima kod djece. Na inicijativu četiri udruge koje godinama pružaju podršku oboljelima i njihovim obiteljima – Jak kao Jakov, Krijesnica, Ljubav na djelu i Zaklada Nora Šitum – prvi put organiziran je zajednički program koji je okupio velik broj građana i ispunio središte grada toplinom i solidarnošću.

Na Zrinjevcu je od 17 sati vladala vesela atmosfera, a park je bio ispunjen šarenilom i radionicama za djecu i odrasle. Najmlađi su uživali u izrađivanju nakita i oslikavanju lica, a posebnu čar donio je nastup mađioničara Luke Vidovića.

Nakon druženja uslijedila je zajednička šetnja od Zrinjevca do Zagrebačkih fontana gdje je održan svečani protokolarni dio. Predsjednice udruga i upraviteljica zaklade uputile su snažne poruke hrabrosti, ljubavi, nade i zajedništva, a okupljenima su se obratili i predstavnici institucija te državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš.

„Najprije bih pozdravila one koji nisu s nama danas ovdje i mislim da oni i njihovi roditelji zavrjeđuju jedan pljesak, a nakon toga i udruge koje pomažu Ministarstvu te svim zdravstvenim djelatnicima koji pružaju skrb djeci kojoj je to potrebno. Jedno veliko srce bih također poslala i onima koji danas nisu ovdje, a nalaze se u bolnicama te njihovim roditeljima i obiteljima. Nemojte odustati! Borba je teška, ali vrijedi se boriti za svaki udah.“ – poručila je okupljenima državna tajnica Marija Bubaš te svim obiteljima poželjela sreću u daljnjoj borbi.

Simboličnim činom, paljenjem fontana u zlatnu vrpcu i puštanjem zlatnih balona, večer je završila u ozračju solidarnosti i zajedničke nade. Zlatna svjetlost obasjala je grad i podsjetila na hrabrost mališana i snagu njihovih obitelji. Organizatori ističu da im je želja ovaj događaj pretvoriti u tradiciju te svake godine tijekom rujna okupljati zajednicu u znak podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

