Zablistala u hrvatskom dizajnu na Venecijanskom međunarodnom filmskom festivalu

Prelijepa Egipćanka s hrvatskom adresom, Nesrin Sanad, žena kojoj je iznimno uspješna i duga karijera u modelingu priskrbila zapažena filmska ostvarenja i dovela ju na listu poznatih svjetskih influencerica, na svom četvrtom pojavljivanju na Venecijanskom filmskom festivalu oduševila je u haljini hrvatske dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Korzetirana, voluminozna, crna haljina bila je apsolutna zvijezda na premijeri filma Jour avec le Feu (The Quiet Son), ponajprije zahvaljujući eteričnoj, klasičnoj ljepoti divne Nesrin, kojoj zbog neodoljive sličnosti sa slavnom glumicom tepaju kao novoj Monici Bellucci. Sanad je na red carpet donijela pravi dašak starog Hollywooda, u maniri slavnih diva zlatnog i, složiti će se mnogi, najslavnijeg doba filma, u kreaciji koja naglašava ono najljepše na ženi. Riječ je o haljini iz limitirane Lei Lou haute couture kolekcije koja upravo sjajno naglašava siluetu i koja, zahvaljujući dizajnu i načinu izrade, svaku priliku pretvara u posebnu. Spomenuta će haljina nakon Venecije nesumnjivo postati i vrlo traženi komad u Aleksandrinom zagrebačkom butiku u Ilici 15, u kojem se već nalazi i Lei Lou kolekcija za nadolazeću jesen i zimu.

„U haljinu sam se zaljubila na prvi pogled jer je odgovarala viziji koju sam imala za ovogodišnji Festival. S obzirom da sam već četiri puta bila ovdje, znala sam točno što želim i sretna sam zbog brojnih pozitivnih reakcija koje svakodnevno pristižu na moja red carpet izdanja. Venecija je, to uvijek naglašavam, vrlo posebna za mene i mogu reći da se tamo sada već osjećam kao doma. Šarm grada, ukomponiran s uvijek srdačnim domaćinima, dobitna su kombinacija u ovom slučaju, a osobito me veseli što Festival kolidira s Biennaleom, svjetskom izložbom, što mi otvara mogućnost da tih nekoliko dana uživam u svim aspektima umjetnosti punim plućima“ - govori Nesrin, koja je s Aleksandrom Dojčinović već surađivala kao zaštitno lice kampanje za njezin ekskluzivni vjenčani salon Le Concept, a ovim pojavljivanjem u Veneciji suradnja se proširila na međunarodno tržište.

Treba reći i da je Sanad u najromantičnijem gradu na svijetu Lei Lou nosila u još jednom navratu, na glamuroznom ručku koji već tradicionalno organizira amfAR, fondacija za podizanje svijesti i borbu protiv AIDS-a. Tom prilikom divnu, ljubičastu, maksi haljinu Stella upotpunila je bijelim, retro, sunčanim naočalama Celine iz Aleksandrine Optice La Vie.

„Ovaj sjajni cocktail party održan je, zanimljivo je, baš u hotelu Kempinski San Clemente, u kojem sa svojom obitelji i ljubimcem, psićem Siennom, uvijek odsjedam kada sam u Veneciji. U svakom svom pojavljivanju na Mostri ove godine, u dogovoru sa svojim timom dizajnera i stilista, željela sam da se osjeti taj glam Old Hollywooda, ali na jedan suvremen način, uvijek s dozom senzualnosti i elegancije. Sjajan je posao odradio i moj tim frizera i vizažista i mislim da smo, u kombinaciji s čarobnim Lei Lou haljinama, zaista uspjeli zaista kreirati lookove za pamćenje“ - s ponosom govori ova prelijepa Egipćanka, koja i ove godine nije propustila priliku susresti brojne svjetske zvijezde koje ne propuštaju pojaviti se na Festivalu.

„Istina, ovdje gotovo u svakom trenutku možeš naletjeti na nekog poznatog, pa sam tako i ja imala priliku družiti se s nekima od njih, poput Lady Gage, Tilde Swinton, Brada Pitta i Georgea i Amal Clooney. Očarali su me svojom jednostavnošću i ljepotom, ali i pristupačnošću, osobito uzme li se u obzir venecijanska logistika. Jer biti tih dana na Mostri znači imati zaista pretrpan raspored i to vrlo često iziskuje veliki trud jer se puno promjena događa "last minute", a tome morate nadodati i činjenicu da ste ovisni o brodskom prijevozu. Zato je važno zadržati pozitivan duh i biti fleksibilan, jer se to, zbog više sile, događa svima, od najpoznatijih do manje poznatih. No, usprkos stresu, uspomene i poznanstva koja tamo možeš steći su zaista nezaboravna“ - zaključuje Sanad, koju ove jeseni očekuje poprilično pretrpan raspored koji počinje već ovih dana Fashion Weekovima u Parizu i Milanu.