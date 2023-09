Vrijeme je za igru! U kina je stigao SAW X

Čestitamo! Ako čitate ovaj tekst, to znači da ste preživjeli sve druge dijelove horor franšize "Saw". Međutim, obavještavamo vas da vas čeka još uzbudljiviji i duboko uznemirujući nastavak u povijesti franšize SAW – SAW X (SLAGALICA STRAVE X) u distribuciji Blitz filma, kojeg su jučer premijerno doživjeli posjetitelji CineStara na Cinehorror večeri. Uz klasik među hororcima, posjetiteljima je ekipa iz Old Lock Up escape rooma osigurala posebno jezivo atmosferu kakvu bi Jigsaw samo mogao poželjeti, a za one željene još više straha Old Lock Up escape ima sobu inspiriranu SAW filmovima The Bailiff koju možete posjetiti na njihovoj lokaciji u Zagrebu.

Hrabrost za odlazak u kino, na premijeru najnovijeg nastavka jednog od najstrašnijih horor filmova svih vremena, skupili su i neki od poznatih influencera: Dalibor Petko, Nika Ilčić, Marina Mamić, Korana Marović, Katarina Smolić te Tik Tokeri Florijan Lacko, Ivan Magla i Igor Jadan.

Novi nastavak kultne franšize otkriva nepoznato poglavlje u Jigsawovoj najosobnijoj igri, donoseći povratak Johna Kramera, ikone horora utjelovljene izvanrednim Tobinom Bellom. U ovom nastavku susrećemo bolesnog i očajnog Johna Kramera koji se, suočen s neizbježnim, odlučuje na eksperimentalno putovanje u Meksiko. Tamo se podvrgava rizičnom medicinskom zahvatu u nadi da će pronaći čudo koje će izliječiti njegovu tešku bolest. Ipak, umjesto olakšanja, John otkriva da je cijela operacija bila zamišljena kao podla prijevara usmjerena na iskorištavanje očajnih ljudi. S novim ciljem i dubokim osjećajem nepravde, zloglasni serijski ubojica, John Kramer, vraća se svom zanatu. I ovoj se put suočava s prevarantima na svoj prepoznatljiv način - kroz podmukle, bolne i lukave zamke koje će testirati granice ljudske izdržljivosti, kao i morala.

Kroz intrigantnu i jezivu priču, publika će biti u neizvjesnosti do kraja, pokušavajući razotkriti tajne koje leže duboko u srcu ove smrtonosne igre. Nemojte propustiti priliku svjedočiti povratku jednog od najikoničnijih likova horor žanra. Ovo je igra koja nema povratka, a samo najjači će preživjeti. Stoga, skupite hrabrost i kupite svoje ulaznice sada na blagajnama kina ili online!

Slagalicu Strave X u distribuciji Blitza pogledajte od danas u kinima diljem Hrvatske u 2D i 4DX formatima.