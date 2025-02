Tema autentičnosti oduševila publiku na rasprodanoj Ženskoj priči

Sinoć je u klubu hrvatskih glazbenika Sax! održana još jedna Ženska priča, ovaj put na temu autentičnosti. Pod vodstvom komičarke i spisateljice Marijane Perinić, gosti su kroz iskrene priče, duhovite anegdote i zanimljive rasprave podijelili svoje viđenje autentičnosti u svakodnevnom životu i karijeri. U gostima su bili pjevač, glazbenik i kantautor Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, kazališna, filmska i televizijska glumica Judita Franković Brdar, televizijska voditeljica Antonia Ćosić i glumac Fabijan Pavao Medvešek.

Večer je donijela niz osobnih priča o tome kako se svaki od gostiju nosi s autentičnošću u vlastitom životu. Antonia Ćosić otkrila je kako joj društvene mreže, posebice TikTok, služe kao prostor gdje može biti potpuno svoja i pokazati svoju pravu osobnost, dok je na televiziji ozbiljnija. Judita Franković Brdar ispričala je kako ju je upravo želja da bude netko drugi dovela do glume, koja joj danas služi kao ispušni ventil. Dodala je i kako su njezini tulumi specifični – počinju u 16 sati i završavaju do ponoći, jer nikada nije bila osoba koja voli noćni život. Sličnog je mišljenja i Marko Purišić, koji je priznao da nikada nije bio ljubitelj kasnih izlazaka te uvijek preferira raniji početak i završetak dana. Iako je po prirodi sramežljiv, Marko priznaje da je veliki dio njegove osobnosti upravo Baby Lasagna, energičan performer koji uživa skakati na koncertima i potpuno se prepustiti sceni. No, kako kaže, ta silna energija ponekad ga zna i koštati jer je jednom, u naletu adrenalina, zapeo na stepenici dok se penjao na pozornicu. Uz to, otkrio je i jednu od bizarnijih situacija koje je doživio na koncertu, a to je da su mu fanovi na koncerte donosili mačke kako bi se s njima fotografirao, a neki čak očekuju da ih poljubi. "To mi je definitivno jedan od najčudnijih zahtjeva", priznao je kroz smijeh.

Foto: Marina Ribar

Autentičnost ponekad može biti izazovna, a gosti su podijelili trenutke kada ih je njihova iskrenost koštala. Antonia je priznala kako se često pokušava suzdržati u žustrim raspravama i ostaviti si vremena da promišljeno odgovori, no ponekad jednostavno ne može zadržati ono što misli. Fabijan Pavao Medvešek kroz smijeh je rekao kako svakodnevno kaže nešto što nije trebao, posebno punici. Dodao je kako posljednjih mjeseci pokušava štedjeti energiju, pa ponekad radije prešuti svoje mišljenje kako bi izbjegao nepotrebne rasprave. Judita, pak, frustracije rješava u svojoj glavi na način da sve što je iznervira pretvori u unutarnji dijalog koji bi mogao postati nova glumačka uloga.

Kad je riječ o načinima smirivanja nakon stresnih situacija, Marko je ispričao kako se tijekom Eurosonga osjećao iscrpljeno i emocionalno umorno. Prisjetio se trenutka kada je, u jeku svega, u njegovo dvorište ušao nepoznati čovjek tražeći selfie. Instinktivno ga je otjerao, ali ga je ubrzo „uhvatila“ grižnja savjesti i gotovo je potrčao za njim kako bi mu se ispričao jer inače nije takav. Antonia je naglasila kako je teško pronaći granicu između šutnje kako ne bi povrijedila nekoga i trenutaka kada je potrebno jasno dati do znanja da je netko prešao granicu. Judita pak ističe kako joj gluma pomaže u oslobađanju emocija, jer kroz različite uloge može izraziti sve što osjeća.

Foto: Marina Ribar

Atmosfera u prepunom Sax!-u bila je ispunjena smijehom, iskrenim razgovorima i sjajnom energijom. Još jedna rasprodana Ženska priča dokazala je svoju popularnost, a sav prihod od ulaznica doniran je udruzi Europa Donna u borbi protiv raka dojke. Svi već s nestrpljenjem iščekuju sljedeću epizodu, koja će zasigurno donijeti nove inspirativne priče i nezaboravne trenutke.

Foto: Marina Ribar

Foto: Marina Ribar

Foto: Marina Ribar