Suvremena oda snazi, ljepoti i ženskoj energiji - Karat Jewelry predstavlja kolekciju 'Remembering Her'

Brend koji već godinama piše priču o sofisticiranosti, emociji i bezvremenskoj estetici, ovog ljeta ide korak dalje. Karat Jewelry – simbol suvremenog luksuza i domaćeg dizajna – lansira kolekciju "Remembering Her", inspiriranu mitskom Venerom, morem i ženstvenošću koja uvijek nađe put do površine.

Ova ljetna kolekcija nadahnuta je jednim od najpoznatijih prizora u povijesti umjetnosti – Botticellijevim Rođenjem Venere. Baš kao što božanska Venera izranja iz mora, nježna i snažna u isto vrijeme, tako i suvremena žena svakodnevno izranja u svojoj punini – kroz trenutke u kojima se prisjeća tko je zapravo. U toj vizualnoj i emotivnoj simbolici rođena je kolekcija "Remembering Her", iznimno ženstvena, a opet duboko snažna.

Borna Meter

Kroz motive mora, mjeseca, valova, školjki i bisera, Karat prenosi poruku o bezvremenskoj ljepoti koja se ne skriva – već slobodno sjaji. Kolekcija je snimljena u bajkovitim ambijentima Splita i Paklenih otoka, a glavnu ulogu nosi karizmatična Ivana Mišerić – radijska voditeljica i dugogodišnje zaštitno lice Karata. U kampanji zrači onom poznatom Karat energijom: prirodnom, samosvjesnom i nesputanom.

Nakit donosi svježe kombinacije bisera i pozlaćenih valovitih elemenata, suptilne ljetne chokere, elegantne pendant i cuff narukvice te statement naušnice. U kolekciji se posebno ističu komadi od srebra i pozlate, dizajnirani tako da se nose s lakoćom i stiliziraju bez granica – uvijek udobni, lagani i napravljeni s idejom da pristaju svima. Kao i uvijek, Karat ostaje vjeran svom dizajnerskom jeziku: estetski snažan, ali emocionalno blizak.

"Željela sam stvoriti nakit koji nosi snažnu simboliku, koji njeguje ženstvenost i podsjeća nas da volimo i prihvaćamo ono što jesmo. Medaljica sa simbolom Rođenja Venere bila je ideja koju sam godinama nosila u sebi. Nakon dugog i pažljivog rada na prototipovima, napokon je došao trenutak da je predstavimo kroz ovu kolekciju. Sav nakit iz kolekcije osmišljen je tako da skladno prati Karatove komade iz prijašnjih kolekcija, spajajući modernu estetiku s bezvremenskim dizajnom. Osim simbola Venere, koji krasi viseće naušnice, narukvicu, medaljicu i prsten, u ovoj kolekciji pronaći ćete obilje bisera, statement naušnice, sofisticirane kombinacije srebra i pozlate te pozlate i beskrajne mogućnosti na koje se ovaj nakit može zajedno stilizirati" – dodaje Rene Krasnić, vlasnica i dizajnerica brenda.

"Remembering Her" nije samo kolekcija nakita – to je hommage ženi koja se neprestano iznova otkriva, oblikuje i raste. To je sjećanje na onu iskru unutra, onu istinsku sebe koju svakodnevica ponekad uspije prigušiti. A Karat – kao i uvijek – podsjeća da snaga i ljepota nisu samo stil. One su stanje duha.

