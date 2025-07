Što se krije iza moćne poruke s Pulskog filmskog festivala o kojoj svi pričaju

Simbolika koja je inspirirala i najveće svjetske zvijezde da se oslobode i progovore

Svake godine Pulski filmski festival probudi posebnu energiju grada zbog koje mu se vraćaju svi filmoljupci, a neki su zbog njega to i postali. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju posjetitelja, ali i prolaznika ove godine je snažna poruka na crvenom tepihu kojim su prošetale brojne domaće i regionalne zvijezde – WE'RE WORTH IT! Ovo je slogan koji slavi ljepotu pravih vrijednosti – filmsku umjetnost, kulturnu razmjenu i duh povezivanja.

Ova poruka polako postaje simbol kinematografske festivalske scene, a to potvrđuju i svjetske glumačke ikone koje su se pridružile brendu L'Oréal Paris u slanju ove moćne poruke. Dijeleći svoju iskrenu, intimnu priču koja joj je promijenila život Andie MacDowell je u novom serijalu, pod nazivom „Lekciji o vrijednosti“, otkrila kako je imala teško djetinjstvo i da je put prema uspjehu bio težak, ali je uvijek sebi iznova ponavljala da sve to što joj se događa – zaslužuje.

Ivan Perhat

Njoj se pridružila i Helen Mirren koja je otvoreno govorila o periodu kada je ona bila mlada, kada su djevojke svjesne svoje vrijednosti smatrane neobičnim, problematičnim, pa čak i jadnim i ludim.

“Ja to zaslužujem. Ove riječi s godinama postaju sve bolje, zar ne? To je najjednostavnije i najiskrenije priznanje činjenice da imam moć izbora, da imam svoja mišljenja, da imam vrijednost. Ti to zaslužuješ“, dodala je Mirren.

Ovakvu inicijativu podržale su i Eva Longoria, Elle Fanning i Kendall Jenner, ali kroz desetljeća i mnoge druge osobe iz svijeta glazbe, filma, mode i drugih utjecajnih životnih sfera.

Zato je i tokom večeri punih umjetnosti i glamura značajno prisjetiti se onog što čini samu srž svega i sjetiti se pravog sistema vrijednosti, a najvažnije, svoje osobne vrijednosti. Upravo to je razlog da L'Oréal Paris, kao službeni make-up partner Pulskog filmskog festivala, pošalje važnu poruku na ovaj način i istakne podršku ženama u regiji, s ciljem da ih inspirira, educira i ohrabri da vjeruju u sebe.

L'Oréal Paris ovim „Lekcijama o vrijednosti“ i drugim spektakularnim sudjelovanjem na Pulskom filmskom festivalu ostavlja trag kao predstavnik ženske snage i glamura. U to ime organiziran je i ekskluzivni događaj za prijatelje brenda kako bi se i na ovaj način proslavilo partnerstvo sa festivalom. Popularni influenceri Meri Goldašić, Niko Čuturić, Marlene Moschella, Jelena Marinović, Andrea Trgovčević, Kate Sušić, Duška Stepanov, Emili Dragaš i mnogi drugi, imali su priliku biti gosti na spektakularnom otvaranju festivala u Puli i prošetati neponovljivim crvenim tepihom, dobiti glamurozni makeup look, a na kraju su u okviru posebnog iznenađenja uživali u organiziranom ručku i plovidbi jahtom. Nezaboravno iskustvo vožnje prema Brijunima i ostalim otocima, potraga za delfinima, plivanje, ronjenje, vodeni sportovi, kao i panoramsko razgledanje sa L'Oréal Paris Yacht dugo će se prepričavati u iščekivanju sljedećeg festivala.

Podsjećamo, inspirativni dokumentarni film A Final Copy of Ilon Specht, koji je ove godine osvojio prestižnu nagradu Film Grand Prix na Cannes Lionsu 2025, premijerno će biti prikazan i hrvatskoj publici, i to na 72. Pulskom filmskom festivalu, 17. srpnja u 18 sati, u kinu Valli Cinema. Film donosi snažnu i emocionalno nabijenu priču o vizionarki Ilon Specht, copywriterici koja je 1971. godine osmislila jednu od najpoznatijih reklamnih rečenica u povijesti: „Jer ja to zaslužujem“ (Because I’m worth it).

