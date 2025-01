Steve Madden uz popuste do 60%! Ne propustite priliku za shopping sezone

Ako ste u potrazi za savršenim parom čizama, tenisica ili gležnjača koji će osvježiti vaš zimski look, Steve Madden ima fantastične vijesti za vas! U sklopu ponude FASHION&FRIENDS multibrend trgovina i u Steve Madden trgovini u Mall of Splitu, svi komadi zimske kolekcije sada su sniženi do 60%!

Unesite dozu stila u svoje korake u novoj godini uz vrhunsku ponudu obuće i modnih dodataka – i pritom iskoristite odlične popuste kako biste kreirali savršen outfit bez kompromisa!

Sniženje uključuje najtraženije komade iz aktualne kolekcije – od elegantnih gležnjača s detaljima koji privlače pažnju do praktičnih combat čizama i trendovskih torbica koje podižu svaku modnu kombinaciju. A na sniženju očekuju vas chunky gležnjače – nezaobilazan trend ove jeseni, sada po povoljnijim cijenama, visoke čizme do koljena – klasik koji nikada ne izlazi iz mode, idealan za svaki jesenski outfit, robusne tenisice – savršen dodatak za casual kombinacije uz dozu street stylea te torbice i dodaci – upotpunite svoj look modernim torbama koje će svaki outfit učiniti posebnim.

Steve Madden sinonim je za odvažnu estetiku i trendy dizajn, a sada je dostupniji nego ikad zahvaljujući popustima do 60%. Njegova obuća i dodaci kombiniraju udobnost, kvalitetu i nepogrešiv stil, čineći ga savršenim izborom za sve modne entuzijaste. Iskoristite priliku da obnovite svoju garderobu uz fantastične popuste i dočekate jesen i zimu u stilu!

Steve Madden kolekciju možete pronaći u u FASHION&FRIENDS trgovinama diljem Hrvatske i to u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu te u Steve Madden trgovini u Mall of Split, a ponudu možete istražiti i online putem platforme fashionandfriends.com.

FASHION&FRIENDS

ZAGREB - Arena Centar, Vice Vukova 6

SPLIT – Mall of Split, Josipa Jovića 93 – Joker centar, Put brodarice 6, City centar One, Vukovarska ul.207

ZADAR - Supernova, Ulica akcije Maslenica 1

RIJEKA – Tower Centar, Janka Polića Kamova 81a

OSIJEK – Portanova, Svilajska 31A

PULA – Max City, Stoja 14A

STEVE MADDEN

SPLIT – Mall of Split, Josipa Jovića 93



Požurite! Zalihe su ograničene, a popusti traju do isteka zaliha! Ne propustite priliku za shopping po povoljnijim cijenama – jer prava moda počinje s dobrim parom cipela!