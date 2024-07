Spektakularna manifestacija pretvorila Rovinj u europski epicentar mode i ljepote

Sinoćnji događaj pod nazivom "Noć zvijezda, mode i kulture" ponovno je privukao brojne zaljubljenike u rad domaćih i međunarodnih dizajnera, a za ovaj događaj sinoć se tražilo i mjesto više. Rovinj, višegodišnji šampion turizma, ugostio je neka od najvećih imena hrvatskog dizajna na velikoj pozornici u EX TDR-u, na otvorenom prostoru.

Program je započeo izlaskom Daniele Gračan u bajkovitoj vjenčanici Nikolina Wedding Store. Upravo sinoć, Daniela je podijelila s publikom, kako uskoro slavi srebrni pri, odnosno 25 godina braka. Program su vodili Leonora Surian Popov na talijanskom jeziku i Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku, čime je događaj bio dostupan širem spektru publike. Ova jedinstvena revija okupila je brojne poznate osobe, uključujući Alku Vuicu, Mineu, i mnoge druge zvijezde.

Reviju je otvorio BiteMyStyle by Zoran Aragović, a pridružili su mu se i dizajneri: SHOWROOM ANTONELA, JET LAG, ANIMA M., YELENA H., ARLENE SENTO BY VITA SEVER, SEDMA NIT IGOR GALAŠ, S-HAND ART, SILK BY SLAVICA BEZIĆ, MARTINA HERAK, HÖGL, a ovu spektakularnu reviju zatvorio je AKSENT.

Poznate hrvatske zvijezde nosile su ove raskošne kreacije, uključujući Danielu Gračan, jedinu Hrvaticu koja je ponijela titulu Kraljice Svijeta 1989., njenu kćer Emu Gračan – Kraljicu Hrvatske, te ostale pobjednice Kraljice Hrvatske. Za make-up modela pobrinuo se IBeauty studio, vlasnice Ive Berišić, dok je za frizure bio zadužen najpoznatiji frizerski studio u Istri, Hair studio Gea.

Kulturno-zabavni dio programa obogatili su nastupi Vlade Kalembera, grupe Feminnem, i pobjednice ovogodišnjeg Sanrema Junior, Zoe Šestan.

Bogate poklone za uzvanike osigurali su najstarija i najveća pršutarna Buršić iz Vodnjana, restoran Dario, Elipso, Kanaan i kozmetička kuća Sisley, dok je službeni prijevoznik modela bila tvrtka Brioni Pula. Uzvanici su uživali u gostoprimstvu i delicijama restorana Tramonto i hotela Delfin, te su se izvanredno proveli.

Ovaj prestižni događaj još jednom je potvrdio status Rovinja kao nezaobilazne destinacije za ljubitelje mode, ljepote i kulture.

Foto: Josip Čekada

