Priprema kože za sunce nikad nije bila jednostavnija

Ako još uvijek niste krenuli s pojačanom dozom antioksidansa koji će štititi vašu kožu na godišnjem, sada imate još malo vremena

Svi znamo koliko sunce može biti nemilosrdno prema našoj koži, pogotovo ljeti kada je UV zračenje najjače. I dok su kreme sa zaštitnim faktorom obavezne, sve više se priča o– upravo tu dolazi Gaia Naturelle Sunbrella – Sun Protect. Ovaj dodatak prehrani kombinira moćne ekstrakte crvene naranče i tropske paprati s vitaminima A, C, D i E kako bi koži pružio dodatni sloj zaštite i otpornosti protiv sunčevih zraka.

Manje crvenila, manje reakcija – i to je klinički dokazano

Sunbrella se ne uzima “dan prije mora” – najbolje je s njegovim korištenjem krenuti već u ožujku ili travnju, a pije se kontinuirano sve do kraja ljeta, posebno u razdoblju od svibnja do rujna kada je sunce najintenzivnije. Kliničke studije pokazuju da redovita konzumacija ekstrakta crvene naranče i tropske paprati pomaže u smanjenju crvenila, osjetljivosti i eritema nakon izlaganja suncu. Jednostavno rečeno – koža bolje podnosi sunce, manje “izgori” i postaje tolerantnija na UV zrake.

Ekstrakt crvene sicilijanske naranče bogat je polifenolima i antocijaninima koji dokazano umanjuju upalne procese u koži izazvane UV zračenjem. S druge strane, ekstrakt tropske paprati (Polypodium leucotomos) djeluje protuupalno i štiti stanice kože od oksidativnog stresa. Ova kombinacija nije samo prirodna, već i znanstveno potvrđena – djeluje iznutra tako da koža postaje otpornija, čak i ako zaboraviš ponovno nanijeti kremu za sunčanje svaka dva sata.

Promo

Zanimljivo je i to da su mnogi dugogodišnji korisnici Gaia Naturelle proizvoda pisali kako im i Kolagen Shot, koji nije primarno formuliran za sunčanje, pomaže kod ujednačenijeg tamnjenja i manje reakcija na sunce. Čini se da koži koja redovito prima podršku iznutra – kroz nutrijente i antioksidanse – sunce jednostavno manje smeta.

Antioksidativna zaštita kože – što to zapravo znači?

Vitamine poput A, C, D i E već znaš – no u kontekstu sunčanja, oni igraju posebno važnu ulogu. Ovi antioksidanti neutraliziraju slobodne radikale koje sunce stvara u tvojoj koži. Slobodni radikali su štetne molekule koje napadaju stanice i ubrzavaju starenje kože, ali i uzrokuju upale, tamne mrlje i gubitak elastičnosti. Vitamin C pomaže u stvaranju kolagena, vitamin E štiti lipidnu barijeru kože, dok vitamin A potiče obnovu stanica. Vitamin D, iako poznat po sintezi kroz sunce, ovdje dolazi kao dodatna podrška imunološkom sustavu i koži iznutra.

Sunbrella tako djeluje kao dnevna doza unutarnje njege, čineći tvoju kožu ne samo otpornijom na vanjske utjecaje, već i dugoročno ljepšom, ujednačenijom i sjajnijom.

Ako još uvijek niste krenuli s pojačanom dozom antioksidansa koji će štititi vašu kožu na godišnjem, sada imate još malo vremena. Koža će vam biti zahvalna na dodatnoj podrški s vitaminima, na redovito nanesenoj kremi sa zaštitnim faktorom kao i na izbjegavanju najjačeg sunca. Gaia Naturelle Sunbrella možete naručiti online ili ga pronaći u odabranim ljekarnama diljem Hrvatske.