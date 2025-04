Pet grešaka prilikom mokrenja koje možda i vi radite

Mokrenje je uobičajena radnja o kojoj rijetko razmišljamo. Obavimo to svakodnevno nekoliko puta - što bismo pritom mogli raditi pogrešno? Možda će vas iznenaditi kako neke naizgled bezazlene navike mogu dovesti do nelagode ili poteškoća koje bismo s lakoćom izbjegli da smo na vrijeme prepoznali što radimo krivo. Zato u nastavku donosimo pet čestih grešaka prilikom mokrenja koje mnogi rade, a bilo bi ih najbolje izbjegavati.

Odgađate mokrenje

Svima nam se dogodilo, neovisno o tome jesmo li odgodili mokrenje jer smo usred važnog sastanka ili jednostavno nismo željeli ustati s kauča dok gledamo dobar film. Povremeno odgađanje nije štetno, ali ne bi trebalo prerasti u naviku.

Mokraćni mjehur odrasle osobe može u prosjeku zadržati oko pola litre tekućine. Kada se napuni do otprilike polovice, javlja se potreba za mokrenjem. Ako tu potrebu redovito ignoriramo, s vremenom može doći do bolova, poteškoća s pražnjenjem mjehura, slabljenja mišića zdjelice i drugih problema. Zato sljedeći put kada osjete potrebu za mokrenjem, nemojte odgađati.1

Napinjete se tijekom mokrenja

Kada smo u žurbi, mnogi od nas pokušavaju ubrzati i radnje koje ne traju dugo, kao što je to mokrenje. Iako se čini kao bezazlena navika, naprezanje tijekom mokrenja bi dugoročno moglo biti štetno, na primjer doprinijeti slabljenju mišića zdjelice ili čak razvoju hemoroida uslijed stalnog pritiska.

Mokraćni mjehur najbolje funkcionira kada su trbušni mišići i mišići zdjelice opušteni. Tada se mišići mjehura prirodno kontrahiraju i omogućuju izlazak urina. Zato je važno opustiti se dok ste na toaletu - tih nekoliko minuta mira ionako se neće značajno odraziti na vaš raspored.

Ako ne uspijevate mokriti bez napinjanja, najbolje je da o tom problemu razgovarate s liječnikom.2

Ne praznite mjehur do kraja

Još jedna stvar koju možda radite kada ste u žurbi - skraćujete vrijeme mokrenje pa ne stignete potpuno isprazniti mjehur. Urin koji ostaje u mjehuru postaje pogodna podloga za množenje bakterija, a ova navika dugoročno može povećati i rizik od nastanka mokraćnih kamenaca.

Ako često imate osjećaj da mokrenje nije potpuno, pokušajte si dati više vremena na toaletu. Opušten stav i nekoliko dodatnih sekundi mogu pomoći da se mjehur isprazni do kraja. U slučaju da ipak ne uspijevate - a to je posebno važno za muškarce starije dobi - obratite se liječniku kako bi se utvrdilo što je uzrok problema.3

Pogrešno se brišete nakon mokrenja

Ovo je posebno važno za žene - nakon mokrenja se uvijek treba brisati od naprijed prema natrag. Kod žena je mokraćna cijev kraća i smještena bliže analnom otvoru pa brisanje u suprotnom smjeru znači lakši ulazak bakterija u mokraćni sustav.

Za pravilno brisanje koristite više slojeva mekanog toaletnog papira, izbjegavajte grubo trljanje i budite temeljiti jer vlaga potiče razvoj bakterija i gljivica.

Kod muškaraca se nakon mokrenja preporučuje lagano protresanje penisa kako bi se ispustile posljednje kapljice, a po potrebi i nježno brisanje toaletnim papirom. Tako se smanjuje rizik od iritacija, neugodnih mirisa i mrlja na donjem rublju.4

Ignorirate promjene u boji, mirisu ili učestalosti mokrenja

Većina nas nakon mokrenja pusti vodu bez razmišljanja, ali brzinski pogled u toaletnu školjku može biti korisna navika. Urin je najčešće svijetlo žute boje, a ako je proziran ili tamniji, to bi moglo upućivati na prevelik, odnosno premali unos tekućine. No, jeste li znali da urin ponekad može biti narančaste, crvene, smeđe, zelene, pa čak i crne boje?

Obratite pažnju i na to je li miris intenzivan i ima li promjena u tome koliko često morate obaviti nuždu. Ako primijetite promjene u boji, mirisu ili učestalosti mokrenja - posebno ako uz to osjećate bolove u leđima, imate povišenu temperaturu ili osjećaj mučnine - vrijeme je za razgovor s liječnikom.5

