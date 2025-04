Održan je prvi MUArtico - regionalni kongres vizažista i beauty industrije

Krajem ožujka, točnije 28. i 29. ožujka, održao se MUArtico - prvi regionalni kongres vizažista i beauty industrije. Hotel Zonar Zagreb bio je savršena kulisa ovog jedinstvenog koncepta koji objedinjuje znanje, edukacije i umrežavanje.

Prvog je dana, u petak 28.3., nakon akreditiranja i uvodnih riječi moderatorice Ide Prester, organizatorica eventa Valentina Štokovac službeno proglasila MUArtico otvorenim te dala uvertiru u sve što nas je, u iduća dva dana, dočekalo u predvorju hotela te kongresnoj dvorani Evolution. Izložbeno- prodajne prostore imali su brendovi Kryolan, Bipa, Manuela Picard, Narentas, Neosalon, Evan, ProBook, Make Up For Ever, Spring Air, Profokus, Frankly good, Rox Beauty, Skin Romance te Brushblender and co.

Foto: Promo

Lada Mitrašinović, poznatija kao @belamakeuplada otvorila je kongres masterclassom na dva looka - full glam i soft glam. Nakon prvog, intenzivnog, masterclassa na stage je stigla Marija Butković koja je u ležernom razgovoru s Idom prenijela svoje dojmove o tridesetogodišnjem radu u beauty industriji, predstavila je pritom svoj beauty brend Marra a pričom o svojim intimnim iskustvima te pokretanju humanitarne udruge Marra Altrui koja pomaže žena oboljelima od karcinoma dojke ganula je prepunu dvoranu i nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Rano je popodne obilježio look and learn masterclass brenda Make Up For Ever koji su sa svojim jedinstvenim konceptom predstavili dva jednaka looka koristeći dvije potpuno različite tehnike. Lookove potpisuju Mihaela Dodić te Silva Stojanović, dvije vrhunske makeup artistice poznate u čitavoj regiji.

U rano poslijepodne na stage je stigla Tanja Džido, marketinška stručnjakinja koja je temeljito pretresla sva pogrešna uvjerenja o brendiranju te postavila čvrste temelje za ispravno pasiranje na društvene mreže.

Prvi je dan također ostao u znaku demo prezentacija brow lifta majstorice svog zanata Martine Kallos. Petak je zaključen "dekonstrukcijom modne revije" učilišta Profokus - uprizorenje backstagea na stageu koji je kulminirao revijom iznenađenja nagrađivane dizajnerice koja se nedavno vratila s New York Fashion Weeka - @maykl_official_ Nakon prvog, zaista intenzivnog dana, ujutro je održana mala "lekcija" o stilu, stiliziranju i dress codeu za posebne prigode.

Foto: Promo

Ana Matutinović, ispred tvrtke Style and Wings, na jednostavan je način uvela publiku u promišljanju o odjevnim kombinacijama i pametnoj kupnji statement odjevnih predmeta.

Nakon male stilske škole stigla je Sanja Agić, makeup artistica koja je s gledateljima podijelila kratak presjek svoje karijere, predstavila novitete u poslovanju te se dotakla stručne literature , knjige "Makeup s potpisom" koju i sama potpisuje.

Publika je s oduševljenjem dočekala dr.Sc. Ivanu Prkačin, dermatologicu čije je znanje i profesionalnost nije nikoga ostavilo ravnodušnim. Problematika koze satkana u 45 minuta intenzivnog predavanja.

MUArtico je okupio zaista vodeće lidere iz svojih industrija te je iduća gošća bila Mirela Ilenić, formulatorica koja je na tržište pustila i potpisala sastav za više od 45 brendova .

Njeno znanje i kompetentnost su zaista na zavidnoj razini.

Nakon bloka predavanja uslijedila je demo prezentacija Manuele Picard i predstavljanje zaista impresivne kolekcije za njegu lica. Posljednji ovogodišnji gost na prvom regionalnom kongresu vizažista bio je Kryolan. Nikolina Zaninović Kokotović predstavila je jedinstveni hologramski look te spektakularno zatvorila ovogodišnju konferenciju. Važno je napomenuti da je goodie bag MUArtico 2025.godine bio prepun proizvoda te da su brendovi zaista velikodušno podržali projekt čijem se nastavku, iduće godine, svi izuzetno vesele.

U pr poklon vrećici pronašli su se proizvodi brendova: Kryolan, Springa Air, Noelle, Evan, Narentas, Real Tecniques, Marra, Rimmel, Pupa, Clarins, Elisabeth Arden, Lume, Rox Beauty, Skin Romance, Marvis, Tweezerman, Brushblender and co, Aura, Kallos, Paese, IsaDora, GreenOn, Nutty i Bipa. Posebnost je bila i u mirisu svih prostorija kongresa, MUArtico je tako brendiran posebnim difuzorima u notama kašmira a posjetitelji su upravo kroz goodie bag kući odnijeli dašak konferencije koja će im tako još dugo biti u sjećanju.

Za caffe corner pobrinuli su se iz Cafee Monte dok je jedan poseban kutak bio izdvojen i za Materia Life, najbolja matcha na tržištu.

Za koordiniranja zaista vrhunske organizacije pobrinula se Marija Dabo Percan.

Studio7 isporučio je vrhunske foto materijale a s nestrpljenjem očekujemo i video uratke koje potpisuje Podcast studio Hrvatska.

Bipa se ove godine pronašla u ulozi partnera i na jedinstven način obilježila svoje prisustvo na konferenciji.

Također "klasičan" photo wall zamijenili su instalacijom od ruža i balona koja je istog trena postala viralna, kreativnu ideju i izvođenje potpisuje Make a Wish.

Uživajte u fotografijama, s nestrpljenjem čekamo najavu za idući MUArtico.

