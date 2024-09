Novi hobiji i uređaji za zabavniji povratak u školu

Kreativni hobiji: fotografiranje, uređivanje i crtanje

Jedan od najboljih načina za stvaranje nove rutine je odabrati novi hobi pomoću kojeg ćete se izraziti, steći nova prijateljstva i razviti vještine koje će vam koristiti i u budućnosti. Bilo da je riječ o sportu, umjetnosti, glazbi ili tehnologiji, izbor je širok i može biti prilagođen svim interesima. Na primjer, za one koji vole kreativnost i inovacije, Samsung Z Flip6 i Z Fold6 pružaju čitav niz AI značajki za uređivanje fotografija i videozapisa uz prilagodljive ekrane i vrlo napredne značajke. Ovi uređaji omogućuju stvaranje sadržaja na profesionalnoj razini, bilo da se radi o vlogovima, kratkim filmovima ili umjetničkim fotografijama. Iskoristite svoju kreativnost uz Generative Edit i Photo Assist da premjestite, promijenite veličinu ili izbrišete cijele predmete sa svojih fotografija i popunite pozadinu gdje su nekad bili. No, možete i isprobati transformirati svoje umjetničko djelo, jednostavnu skicu ili crtež na pametnom telefonu te uz pomoć značajke Sketch to Image pretvoriti to u sliku i imati vrlo jedinstvenu i kreativnu fotografiju. Dok tražite inspiraciju na internetu kako urediti fotografiju ili što skicirati, Samsung Knox osigurava sigurnost i privatnost za korisnike prilikom pretraživanja, čime možete bezbrižno pretraživati najdraže stranice dok vaša privatnost ostaje zaštićena.

Sport i razne fizičke aktivnosti

Za one koji žele ostati u formi, jesen može biti savršeno vrijeme za odabir sportskog hobija. Trčanje, biciklizam, plivanje ili joga mogu pomoći u održavanju fizičkog i mentalnog zdravlja. Uz pomoć Samsung pametnih uređaja, poput pametnih satova i aplikacija za praćenje tjelesne aktivnosti, možete postaviti ciljeve, pratiti napredak i ostati motivirani. Uparite Galaxy Z Flip6 ili Galaxy Z Fold6 s Galaxy Watch Ultra ili Galaxy Watch7 satom kako biste pratili svoje energetske rezultate tijekom dana. Ovi uređaji dizajnirani su za praćenje otkucaja srca i rezultata tjelovježbe. Uz razne fizičke aktivnosti budite maksimalno posvećeni vježbanju, no ukoliko stigne neka važna poruka na pametni telefon, na nju možete brzo odgovoriti uz značajku Suggested Replies koja na temelju vaših prethodnih poruka, daje brze prijedloge odgovora u različitim tonovima koji odgovaraju dobivenoj poruci. Sve poruke su zaštićene jer Samsung Message Guard radi s nizom popularnih aplikacija za razmjenu poruka koje vjerojatno već koristite te stoga ne morate brinuti; Message Guard neprekidno radi tiho i učinkovito u pozadini, bez potrebe za bilo kakvom aktivacijom.

Sviranje instrumenata

Ljubitelji glazbe mogu razmotriti sviranje novog instrumenta. Sviranje gitare, klavira ili bubnjeva ne samo da pomaže u izražavanju emocija, već i poboljšava motoričke vještine i kognitivne funkcije. Uz Samsung Galaxy Buds3 slušalice, možete slušati omiljenu glazbu, pratiti online tečajeve ili vježbati bez ometanja vanjskom bukom. Njihova napredna tehnologija smanjenja buke i dugotrajna baterija omogućuju uživanje u glazbi bilo gdje i bilo kada. Bilo da se radi o slušanju omiljenih pjesama ili uživanju u audio knjigama i podcastima, Buds3 slušalice pružaju vrhunsko audio iskustvo zahvaljujući naprednoj tehnologiji i čistom zvuku.

Povratak u jesensku svakodnevicu donosi mnoge nove izazove, ali i mnoštvo prilika za rast i razvoj. Odabir novog hobija može učiniti novu školsku godinu zabavnijom i ispunjenijom, a uz Galaxy AI i Samsung uređaje, korisnici imaju priliku istražiti nove interese i kreativne mogućnosti. Neka ova školska godina bude ispunjena ne samo učenjem, već i zabavom, stvaranjem i istraživanjem uz pomoć inovativnih tehnologija koje pruža Samsung.