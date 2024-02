Mistični izvođač, koji je stvorio univerzalni hit, svoju pjesmu predstavit će na Dori

Najočekivanije hrvatsko glazbeno natjecanje koje svake godine plijeni pažnju građana, struke i medija, zasigurno je Dora, a ove godine po kreativnosti i drugačijem pristupu predstavljanju svoga rada istaknuo se izvođač imena Misha. Po prvi puta na Dori čut će se house zvuk i to uz vizualno najintrigantniju pojavu.

Put do najpoznatijeg svjetskog glazbenog natjecanja, Eurovizije, upravo je Dora i ova godina idealna je za misterioznog izvođača, Mishu, koji će širokoj publici predstaviti pjesmu „One day“ koja se već sada penje na glazbenim ljestvicama. Ono čime se Misha izdvojio od ostalih prijavljenih glazbenika upravo je njegova mističnost i house zvuk koji do sada nismo imali priliku čuti na Dori. Dok ostali natjecatelji sa svojim pratiteljima i medijima komuniciraju iz studia ili vlastitog doma, Misha se svijetu javlja iz Misha republike, AI svijeta u kojemu je on predsjednik, a glavna tema svakog dana je glazba i zabava. Vise o stanovnicima Misha republike možete saznati na njihovom Instagram profilu @misha.republic.

„Naša pjesma nema klasični prizvuk koji će slušatelje privući odmah na prvu. Mi ulazimo pod kožu sporije, ali onda tu i duže ostajemo. Najbitnije nam je da se pjesma može slušati od jutra do mraka, da nije naporna i da je radiofonična. Cilj nam je da se naša pjesma vrti i nakon Eurovizije, ako na nju dođemo.“ – istaknuo je Misha, koji je pojasnio da je cijelom timu najveća želja da slušatelji uživaju u pjesmi i potaknuti ih da otkrivaju nove zvukove.

„One day“ je pjesma koja je stvorena s ciljem da ljudi uživaju slušajući ju. Prema statistici Spotify streaming servisa, radiofonična pjesma najviše se sluša upravo u Švedskoj, odnosno svojevrsnoj koljevci velikih glazbenih hitova i zvijezda gdje se Eurovizija i održava ove godine, pa ovu informaciju u Mishinom timu tumače kao dobar znak.

Svake godine na Dori izdvaja se jedan izvođač koji hrvatskoj publici donosi nešto novo i drugačije. Ove godine to je zasigurno Misha, a njegova pjesma sve više postaje favorit kako se bliži natjecanje. Kako je do sada sve slušatelje i pratitelje iznenadio karakterističnim i misterioznim javljanjima, zasigurno će i svojim nastupom na Dori oduševiti mnoge te donijeti val svježine.