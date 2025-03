L’Oréal Paris, u suradnji s lokalnom nevladinom organizacijom Solidarna, započeo je edukacijske sesije i obuke o prevenciji i djelovanju protiv uličnog uznemiravanja širom Hrvatske. Na Međunarodni dan žena, L’Oréal Paris pokrenuo je svoju novu kampanju "Nikada nije tvoja krivica", kao dio svog globalnog programa obuke "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici". Tim povodom, sve prolaznice – bilo da su slučajno kročile Gajevom ulicom ili su ondje bile s namjerom – svjedočile su jedinstvenoj aktivaciji. Lutke odjevene u male crne haljine stajale su izložene kao snažan simbol poruke kampanje: "NE KRIVI SVOJU HALJINU". A one koje su na ulicama primile i jedinstven poklon, osjetile su ono što bi svaka žena trebala – iznenađenje i radost, umjesto nelagode ili straha. Vjeran svojoj misiji, L’Oréal Paris, kroz ovu kampanju, želi osnažiti žene i podsjetiti ih na njihovo pravo da budu ono što jesu.

Foto: Bojan Zibar

Zajednička misija

L’Oréal Paris i Zaklada SOLIDARNA udružili su snage u Hrvatskoj kako bi osnažili i podržali sve žene koje su doživjele ili svjedočile uličnom uznemiravanju. SOLIDARNA je filantropska organizacija duboko posvećena zaštiti i promicanju ljudskih prava. Osnovana 2015. godine zahvaljujući entuzijazmu i viziji 55 osnivača – 49 pojedinaca i 6 organizacija – Zaklada neumorno radi na jačanju svijesti i podršci zajednici. Njezin primarni cilj je promicanje i zaštita ljudskih prava među svim generacijama. Kao ključni dio Zaklade, Hrvatski fond za žene aktivno djeluje na osnaživanju ženskih prava i postizanju rodne ravnopravnosti. Ujedno, to je jedina organizacija u Hrvatskoj koja pruža izravnu financijsku pomoć ženama i djeci preživjelima rodno uvjetovano nasilje, pružajući im priliku za sigurniju i pravedniju budućnost.

"Zaklada SOLIDARNA kroz Fond za žene od 2019. aktivno radi na zaštiti ženskih prava i postizanju rodne ravnopravnosti. To činimo suradnički, s drugim aktericama civilnog društva i korporacijama koje prepoznaju važnost ove teme. Među njima ističemo L'Oreal Paris s programima prevencije i javnog osvještavanja. Smatramo da su ovakvi projekti prevencije važni za osnaživanje mladih generacija i borbu protiv normalizacije svih oblika nasilja. Posebno nam je važno široj javnosti osvijestiti da žrtva nikad nije kriva, da sigurnost svake žene mora biti društveni prioritet i dok sve nismo slobodne ni jedna nije. Riječima Gisèle Pelicot "sram mora promijeniti stranu", - poručila je Karla Pudar, izvršna menadžerica Zaklade SOLIDARNA.

Foto: Bojan Zibar

"Vjerujem da svaka žena ima pravo osjećati se vrijednom, pravo biti donositeljica odluka u svom životu kako bi mogla postati ono što želi biti. Ipak, 80% žena diljem svijeta doživjelo je uznemiravanje na ulici barem jednom u životu³ i gotovo 1 od 2 žene odbija prilike zbog straha od uznemiravanja na ulici⁴. Vrijeme je da se to promijeni. Žene bi trebale moći slobodno hodati ulicama. Trebale bi moći odlučivati o svojoj budućnosti, o svom životu. Kroz programe poput "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici", možemo se ujediniti u solidarnosti kako bismo naučili alate za zaustavljanje neželjenog ponašanja i vratili svoju moć kao pokretači promjena u našim zajednicama, kako bismo osnažili svaku od nas“, - izjavila je Hana Vuković.

Što kažu brojke?

Prema međunarodnom istraživanju koje je proveo L’Oréal Paris s Ipsosom, diljem svijeta, 80% žena je barem jednom u životu doživjelo seksualno uznemiravanje u javnom prostoru. Za 52% ispitanika, žene su ponekad krive za situacije seksualnog uznemiravanja u javnim prostorima zbog svojih stavova, ponašanja ili izgleda (55% muškaraca, 50% žena)*.

47% žena je osobno doživjelo seksualno sugestivne ili nametljive komentare ili šale o svom izgledu, odjeći, anatomiji ili izgledu u javnom prostoru. Kako bi izbjegle ove vrste situacija, 60% njih prilagođava svoju odjeću ili izgled u javnim prostorima.

Ove brojke pokazuju ključnu potrebu za promjenom stava o seksualnom uznemiravanju. Jer unatoč svjetskoj rasprostranjenosti ovog problema, predrasude ostaju. Ponekad žene na kraju krive sebe što su uznemiravane, kada u stvarnosti to nikada nije njihova krivica.

Foto: Bojan Zibar

Za žene bez krivnje

Više od pola stoljeća, L’Oréal Paris neumorno se posvećuje rušenju barijera koje sprječavaju žene da potvrde svoju vlastitu vrijednost. L’Oréal Paris je predan promjeni mišljenja svih, zalaganju za uključiv, pravedan i pun poštovanja svijet. I zato na Međunarodni dan žena, L’Oréal Paris pokreće svoju novu kampanju "Uznemiravanje na ulici nikada nije tvoja krivica."

L’Oréal Paris podržava žene da koračaju prema svojoj sudbini, da imaju slobodu živjeti svoj život onako kako požele. Seksualno uznemiravanje u javnim prostorima može značajno utjecati na sposobnost žene da organizira svoj život. Svaki čin uznemiravanja na ulici utječe na njih više nego što se misli. Mijenja im ponašanje, dovodi u pitanje njihovo samopouzdanje, smanjuje im samopoštovanje. Tjera ih da izbjegavaju određena mjesta, preispitaju svoj izgled i osjećaju se nesigurno kada izlaze same. Uznemiravanje na ulici može dovesti do nevidljivosti žena u društvu.

Foto: Bojan Zibar

Budući da uznemiravanje na ulici ide protiv svega za što se L’Oréal Paris zalaže, brend je 8. ožujka 2020. godine, s međunarodnom nevladinom organizacijom Right To Be, pokrenuo globalni program za borbu protiv njega i time podržao svaku ženu na njenom putu da se ostvari prema vlastitim pravilima i težnjama. "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici" usmjeren je na podizanje svijesti o uznemiravanju na ulici i osposobljavanje ljudi metodologijom 5D organizacije Right To Be, kako bi naučili kako sigurno reagirati kada dožive ili svjedoče uznemiravanju na ulici.

Do danas je više od 3,7 milijuna ljudi obučeno putem programa "STAND UP" u 47 zemalja, s ambicijom da se do kraja 2025. godine dosegne 4,5 milijuna.

O L’Oréal Parisu

L’Oréal Paris je vodeći svjetski brend ljepote s proizvodima dostupnim u 150 zemalja diljem svijeta. Kroz svoje pionirske proizvode i usluge, L’Oréal Paris osnažuje svaku ženu da preuzme kontrolu nad svojim životom, vjeruje u sebe, zauzme mjesto koje zaslužuje u društvu i pokrene promjene. U srži onoga što brend utjelovljuje je poznati francuski je ne sais quoi, osnažujuća vizija samopouzdanja kako bi svaka žena osjetila vlastitu vrijednost.

O programu "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici" L’Oréala Paris

Diljem svijeta, 75% žena je doživjelo uznemiravanje na ulici, a 85% ljudi izjavljuje da nedostaje obuke o tome kako intervenirati kada tome svjedoče.* Budući da uznemiravanje na ulici ide protiv svega za što se L’Oréal Paris zalaže, brend je 2020. godine pokrenuo program "STAND UP protiv uznemiravanja na ulici" u partnerstvu s Right To Be. Ovaj program usmjeren je na podizanje svijesti o ovom globalnom problemu i osposobljavanje ljudi o tome kako sigurno reagirati kada ga dožive ili svjedoče, na temelju 5D metodologije koju je stvorila Right To Be, međunarodna nevladina organizacija stručnjakinja u borbi protiv svih oblika uznemiravanja. Metodologija 5D organizacije Right To Be pet je jednostavnih i učinkovitih alata koji pomažu ljudima da sigurno interveniraju kada svjedoče ili dožive uznemiravanje na ulici. Do danas je više od 2,5 milijuna ljudi obučeno putem programa "STAND UP" u 44 zemlje.

Foto: Promo

O organizaciji Right To Be

Right To Be je globalni lider u pokretu za okončanje uznemiravanja. Ono što je započelo kao blog koji su pokrenuli mladi kako bi podijelili osobna iskustva uznemiravanja brzo se pretvorilo u globalnu inicijativu. Right To Be radi u zajednicama kako bi razumio problem, pokrenuo javne razgovore i razvio inovativne strategije koje rezultiraju sigurnim i gostoljubivim okruženjem za sve.

Foto: Promo