Kako žene trebaju modno usklađivati mokasine

I ležerne i elegantne

Ako volite svaki dan lijepo izgledati, a da vam pritom bude udobno, tada su mokasine pravi izbor za vas. Osim njihove izuzetne udobnosti i klasičnog izgleda, sigurno će vam se posebno svidjeti što su primjerene i za ležerne prilike, ali i za one elegantne. Na primjer, ako ih kombinirate s trapericama i bijelom košuljom, u trenu ćete postići odličan ležerni izgled, a isto tako ih možete nositi s elegantnom haljinom i pripadajućom torbicom, zahvaljujući čemu ćete izgledati vrlo profinjeno. Najbolje od svega je to što će vam stopala biti vrlo zahvalna – ove udobne cipele jednostavno nemaju svojeg pandana! Ova obuća dostupna je u cijelom spektru različitih modela, tako da možete potražiti prekrasne ženske mokasine u PRM trgovini.

Kako su Francuskinje popularizirale mokasinke

Kada razmišljamo o Francuskinjama, uvijek nam na pamet pada njihov šik izgled koji je istovremeno vrlo ležeran i za koji nam se nerijetko čini da u njega nije uloženo previše truda. Upravo se u tu konstrukciju idealno uklapaju mokasinke – postale su vrlo popularne zbog svojeg elegantnog izgleda i iznimne udobnosti. Na primjer, Brigitte Bardot je jedna od modnih ikona koja je učinila ovu obuću nezaobilaznim dijelom garderobe, a zahvaljujući svojim vrhunskim modnim kombinacijama. Francuska estetika nadaleko je poznata po tome da kombinira udobnost i eleganciju, zbog čega su mokasinke zapravo ključan dio ovog stila.

Zašto svatko mora imati mokasine u svojoj garderobi

Već smo istaknuli da su mokasine obuća bezvremenskog izgleda, ali i nevjerojatne praktičnosti – upravo su zbog toga to obuća koju svaka žena mora imati u svojoj garderobi. Izuzetno ih je jednostavno prilagoditi različitim vremenskim uvjetima, ali i životnim prilikama, od ležernih izlazaka do poslovnih sastanaka. Zahvaljujući udobnosti koju omogućavaju, ali i jednostavnosti usklađivanja s ostatkom modne kombinacije, ove su cipele idealan odabir za sve one čiji je način života vrlo užurban jer će zbog njih uvijek izgledati vrlo profinjeno.

Različiti modeli loaferica i kako odabrati prave za sebe

Loaferice su dostupne u nekoliko različitih modela: klasične loaferice, loaferice s ukrasima, loaferice na petu i loaferice na platformu. Ovisno o vašem osobnom stilu, odaberite one koje će se u njega najbolje uklopiti, ali uzmite u obzir i druge faktore, poput toga kojeg je oblika vaše stopalo, u kojim ih prilikama planirate nositi i ostalo. Na primjer, ako si želite dodati koji centimetar visine, a ne želite opterećivati svoja stopala visokim (i nerijetko neudobnim visokim petama!), tada odaberite loaferice na petu koje će vam dati tih par centimetara, ali nećete zbog toga žrtvovati udobnost. S druge pak strane, posljednjih su nekoliko sezona postale vrlo popularne loaferice na platformu – i one će dodati pokoji centimetar vašoj visini, a istovremeno će vašoj modnoj kombinaciji dati vrlo suvremen izgled.

Usklađivanje loaferica s outfitima

Ležeran outfit

Kombinirajte mokasine s trapericama ili hlačama i lako ćete postići jednostavan, ali profinjen izgled. Svemu tome možete dodati i jednostavnu majicu ili predimenzionirani pulover.

Poslovan outfit

Hlače na crtu ili elegantna suknja u kombinaciji s mokasinama pravi su izbor za poslovne sastanke. Kako bi vaš profesionalizam bio na visini, obavezno se odlučite za kvalitetne materijale i neutralne boje.

Elegantan outfit

Mokasine možete kombinirati i s elegantnim haljinama ili svečanim odijelima. Kako biste bili još sofisticiraniji, odlučite se za luksuzne materijale ili profinjene krojeve.

Mokasine – pravi izbor za brojne prilike

Kao što smo već rekli, mokasine su odličan izbor za brojne modne prilike, i zbog svojeg klasičnog izgleda, ali i zbog iznimne udobnosti. Možete ih jednostavno usklađivati s drugim komadima iz svoje garderobe, eksperimentirati s različitim stilovima, i na kraju ćete pronaći onaj par koji će biti klasični komad obuće koji ćete sigurno dugo i često nositi.