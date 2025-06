Još jedna rasprodana 'Ženska priča' otkrila što tražimo u ljubavi

Sinoć je u klubu SAX! održano još jedno rasprodano izdanje popularnog talk-showa Ženska priča, koje je i ovog puta pokazalo zašto je najinteraktivniji i najvoljeniji talk-format u Zagrebu. Pod vodstvom spisateljice i voditeljice Marijane Perinić, publika je kroz temu „U potrazi za ljubavlju“ imala priliku čuti zanimljive, iskrene i zabavne uvide o ljubavnim odnosima – kroz prizmu stvarnog života i reality showova.

Gosti ove šeste emisije 12. sezone bili su poznata psihoterapeutkinja i ekspertica showa „Brak na prvu“ Iva Stasiow, voditeljica emisije „Ljubav je na selu“ Anita Martinović te jedan od najpoznatijih hrvatskih „gospodina Savršenih“ – Šime Elez.

Tri pogleda, tri iskustva i tri stava otvorila su brojna pitanja – od onih „zašto se zaljubimo baš u one koji nam možda ne odgovaraju“, do razlika između stvarne i televizijske ljubavi. Raspravljalo se o premostivim i nepremostivim razlikama među spolovima, o ulozi fizičke privlačnosti kao „ulaznice za početak odnosa“, ali i o tome kako bez emocionalne i mentalne povezanosti – nema trajne ljubavi.

Šime Elez pojasnio je što je za njega ideja o pravoj ljubavi: „Ona dolazi tek nakon zaljubljenosti. Kada si svjestan svih mana, a i dalje voliš odabranu osobu. Šime prije i poslije Rodosa je isti Šime, ali su se okolnosti drastično promijenile. Istaknuo je kako dobiva puno ponuda za posao i televizijskih angažmana što ga posebno veseli. Na pitanje zašto muškarci varaju, spremno je odgovorio: „Ne znam zašto muškarci varaju, jer ja nikada nisam prevario nijednu curu do sada.“ Kada je došla na red tema oko prilaženja djevojkama, Šime je podijelio: „Ne mogu se sjetiti nijednog mog glupog uleta, jer u 99 % slučajeva meni cure uletavaju. Možda zvuči egoistično, ali to je istina.“ Otkrio je i što mu je red flag: „Najjači red flag kod cure mi je kada mijenja prijateljicu svaka dva mjeseca, odmah vidiš da nešto s njom nije kako treba.“

Iva Stasiow, psihoterapeutkinja i ekspertica showa "Brak na prvu", nasmijala je publiku svojom iskrenošću: „Prava ljubav je izbor i zahtijeva trud – pa i kad ti partner ide na živce, sve loše promatraš kroz ružičaste naočale.“ Dodala je i da „zaljubljenost traje najduže tri godine, a onda počinje prava priča – prijateljstvo, sigurnost i poštovanje.“ Zaključila je i u šaljivom tonu: „Jedva čekam da idem u starački dom – tamo je akcija, događanja …i akcija!“

Anita Martinović, voditeljica showa „Ljubav je na selu“, istaknula je važnost realnosti u poimanju ljubavi: „Svi mi imamo svoju ideju o ljubavi, ali prava stvar je – s kim možeš biti svaki dan, i kad ti je loš dan. To je prava ljubav.“ Duhovito je zaključila: „Najbizarniji prekid mi je bio kada sam se spetljala s frajerom preko ljeta kada obično nosim haljinice. A onda je došla jesen pa me je, čim me vidio u čizmama doc Martnes nogirao, uz poruku da ne može on nogometaš hodat s pankericom.“ I dodala onu bolno točnu: „Mi žene želimo puno jesti, a biti mršave!“

Publika, koja tradicionalno aktivno sudjeluje u emisiji, dodatno je obogatila večer brojnim iskrenim pitanjima i komentarima, stvarajući atmosferu zajedništva i dijaloga. Kao i uvijek, sav prihod od ulaznica doniran je Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska, čime „Ženska priča“ potvrđuje svoj humanitarni karakter.

Video cijele emisije bit će dostupan od nedjelje, 8. lipnja 2025. na službenom YouTube kanalu Marijane Perinić, a nova izdanja Ženske priče očekuju nas sve do srpnja, kada završava aktualna sezona.

Ako je suditi po sinoćnjem interesu – potraga za ljubavlju tek počinje, a Ženska priča ostaje mjesto gdje se ona iznova promišlja, traži i slavi.

