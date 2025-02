Imunosal - potpuni vodič do otpornog imuniteta

Užurbani način života, karakteriziran stalnim stresom1, neodgovarajućim snom2 i brzom prehranom3, može značajno utjecati na naše zdravlje, a posebno na imunitet. Brza i neprikladna prehrana, koja često uključuje visoke količine šećera i zasićenih masti, može dodatno oslabiti naše tijelo. A vi jednostavno nemate vremena provesti tjedan dana u krevetu, što zbog obveza, što zbog toliko očekivanog bijega u planine ili na neku plažu kojoj ste se veselili cijelu zimu!

Kako bismo očuvali svoj imunitet, važno je uvesti male promjene u svakodnevne rutine, kao što su redovita tjelovježba4, uravnotežena prehrana bogata vitaminima i mineralima te načini upravljanja stresom, ovisno o interesima i osobnom izboru.

Optimalni sastav najvažniji je razlog zašto je upravo Imunosal najčešći izbor u ljekarnama u kategoriji dodataka prehrani za imunitet*. Glavni sastojak većine Imunosal proizvoda je visokopročišćeni beta-(1,3/1,6)-D-glukan iz stanica kvasca (Saccharomyces cerevisiae) i to u kombinaciji s esencijalnim vitaminima i mineralima u kombinaciji koja je osmišljena kao dodatna podrška obrambenom sustavu organizma.

Imunosal proizvodi prilagođeni su različitim potrebama svih dobnih skupina i linija je složena je za cijelu obitelj.

Imunosal kapsule za odrasle sadrže čak 900 mg beta-glukana, ali i cinkom, željezom, selenom, vitaminima C i D za koje već svi znaju koliko su važni za naš imunološki sustav*.

Nemojte samo čekati, djelujte već danas!

Potražite u ljekarnama

Hrvatski proizvodi Imunosal dio su Stada grupe i mogu se kupiti u svim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama te s dostavom na kućnu adresu na internet trgovini pharmeria.hr, a više o proizvodu možete pročitati na službenim stranicama Imunosal proizvoda.

*Vitamini B6 i B12, folna kiselina, vitamin C i vitamin D, te minerali cink, selen i željezo doprinose normalnoj funkciji imunosnog sustava; **Tiamin, niacin, riboflavin, pantotenska kiselina, vitamini B6 i B12, biotin, željezo i vitamin C doprinose normalnom metabolizmu stvaranja energije; riboflavin, niacin, pantotenska kiselina, vitamini B6 i B12, folna kiselina, željezo i vitamin C doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti.

Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.