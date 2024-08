'Girl You Know It’s True' – zadivljujući film o usponu i padu 'Milli Vanilli' konačno stiže na velika platna!

Konačni završetak godišnjih odmora i početak rujna obilježiti će svečana premijera filma o bendu koji je zapamćen po najvećim hitovima, ali i po najvećem skandalu u povijesti glazbe. U utorak, 10. rujna budite dio spektakla u Kaptol Boutique Cinema koji će započeti svečanom premijerom filma “Girl You Know It’s True”, a prije i nakon premijere očekuje vas party uz hitove osamdesetih i devedesetih na dva floora.

Čarolija 80-ih leži u nostalgiji koje izazivaju, zaraznoj privlačnosti melodija, smislenim tekstovima i naelektriziranoj energiji koja nas vraća u prošlost. Ali, nostalgija nije primila samo one koji su proživjeli 80-e, glazba i moda tih godina vječna su inspiracija mladim umjetnicima, kao i novim generacijama koje dolaze.

Nevjerojatan glazbeno-modni podsjetnik na to vrijeme, dolazi nam na velika platna - biografski film o Milli Vanilli u kojem će uživati više generacija. Ova istinita priča o najvećem skandalu u povijesti glazbene scene podsjetit će nas na to lijepo nepovratno vrijeme i učiniti da izađemo sretniji iz kina.

Foto: Promo

Tko su bili “Milli Vanilli”?

Apsolutni outsideri, prijatelji Rob i Fab, predstavljali su glazbeni duo osnovan 1988. u Münchenu. Jedan Nijemac, drugi Francuz, odlični plesači i manekeni željni uspjeha, upoznaju u nekon trenu jednog od najjačih glazbenih producenata toga doba, Franka Fariana, koji među ostalim stoji iza uspjeha kultne grupe Boney M. Dvojac snima svoj prvi singl, osvaja Europu te odlazi u Ameriku. Osvajaju međunarodne top-liste pod imenom Milli Vanilli, imaju tri hita broj jedan u SAD-u i uživaju u životu prekomjernosti u Hollywoodu dok samo mali krug insajdera zna njihovu tajnu: dvojac zapravo ne pjeva – samo miču usnama na glasove pravih pjevača.

Na vrhuncu njihove slave, kada Milli Vanilli osvaja Grammy, istina napokon izlazi na vidjelo i to zbog tehničke greške na matrici usred nastupa uživo. Rob trči u backstage, Fab se pokušava “izvući” ali kraj je jasan - oduzimaju im Grammy, njihov svijet se ruši, odbacuju ih praktički svi, ali fanovima su oni ostali jedni i jedini “Milli Vanilli” do današnjeg dana. Pjesme “Girl you know it’s true”, “Blame it on the rain”, “Girl I’m gonna miss you” su vječni hitovi.

Fab Morvan, član grupe koji je i dan danas aktivan i dalje prenosi njihovu karizmu i ostavštinu mlađim generacijama, aktivno promovira i podržava film jer je uključiv i bez osuđivanja pojašnjava kontekst u kojem je grupa nastala i u kojem se ugasila.

U svakom slučaju, ovo je zanimljiva ljudska priča o usponu i padu i o preživljavanju nakon skandala stoga osigurajte svoje mjesto već danas jer priča o grupi Milli Vanilli, nije samo priča o bendu, nego je i podsjetnik na genijalne 80-e, MTV hitove i najbolje plesno razdoblje ikada.

Svečanoj premijeri 10. rujna možete prisustvovati isključivo kupnjom ulaznice na blagajni kina ili putem kaptolcinema.hr, a dress code inspiraciju potražite u osamdesetima i devedestima. Za najbolji filmski zagrebački party nakon ljeta zaduženi su DJ-i Stanko Bondža i Rea.

Film na redovni program stiže 12. rujna kad se održava i poznati program “CineLady” koji posjetiteljicama CineStara omogućuje vrijedne poklone iznenađenja, a održava se u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, a ulaznice su dostupne na cinestarcinemas.hr

***

VIŠE O FILMU:

Cijeli projekt je osmislio njemački producent, Frank Farian. Iza imena “Milli Vanilli” bila su dva naočita muškarca; odlično građena i izvrsni plesači, ali bez iznimnih vokalnih sposobnosti te s dosta slabim poznavanjem engleskog jezika. Iako je dvojac želio pjevati, glazbeni genij Frank smatrao je da nemaju prave glasove za svjetsku karijeru. Pravi pjevači bili su izvrsni no manje fizički atraktivni studijski glazbenici. Frank u filmu fantastično prikazuje njihov talent u studiju, ali i iskreno pita gledatelja u jednom trenutku - priznajte biste li kupili njihovu ploču? Ne bi. Ali biste li ju kupili gledajući Faba i Roba? Odgovor je logičan.

Foto: Promo

Mnogi se pitaju zašto je glazba 80-ih apsolutno najbolja i zasto još uvijek dodiruje svaku vrstu popularne zabave? Osamdesete su još uvijek važne u svim aspektima zabave jer, bilo izravno ili neizravno, osjećamo se kulturno povezanima s desetljećem. Naravno, to vremensko razdoblje nudi bijeg, bilo u lijepe uspomene na nečiju mladost ili u posljednje puno desetljeće prije nego što je internet izveo udar na naš raspon pažnje.

80-ih godina nismo imali mnoge stvari koje danas smatramo neophodnima, nismo imali sva današnja pravila i mjere sigurnosti, ekrani su bili manji, nismo ni slutili mobitele, a automobili su bili sporiji i manje sigurni. Ipak mnogi misle da se živjelo i zabavljalo bolje.