Fashion&Friends i Fashion Company započinju veliku akciju! Popusti do 30% u trgovinama i do 40% online
Ljubitelji mode – spremni? U Fashion&Friends i Fashion Company trgovine stigla je nova runda sezonskih popusta! Od sada možete uloviti svoje omiljene komade po sniženjima do 30% u trgovinama, dok vas na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji očekuju popusti i do 40% na označene artikle.
Akcija se odnosi na pažljivo odabrane modele iz aktualnih kolekcija svjetskih brendova kao što su Guess, Liu Jo, HUGO, Calvin Klein, Steve Madden,Tommy Hilfiger, Superdry i brojni drugi – savršeno za sve koji žele osvježiti garderobu modernim, urbanim i trendi komadima.
Bilo da ciljate must-have jesenske jakne, top modele obuće, traper klasike, meke pletenine ili modne dodatke koji podižu cijeli outfit, sada je idealan trenutak za shopping. Popust vrijedi na označene artikle u Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama diljem Hrvatske, gdje vas očekuje ušteda do 30%, dok online kupnja donosi dodatnu pogodnost – popuste do 40% na označene artikle u web shopu fashionandfriends.com, uz jednostavno i brzo naručivanje iz udobnosti doma.
Navedeni popusti su dostupni u trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Zadru, kao i online na fashionandfriends.com te putem mobilne aplikacije.
Ne čekajte zadnje komade – najpoželjniji modeli brzo nestaju.
Fashion&Friends & Fashion Company – tvoj stil, tvoja priča.
