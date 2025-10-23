Fashion&Friends i Fashion Company započinju veliku akciju! Popusti do 30% u trgovinama i do 40% online

Akcija se odnosi na pažljivo odabrane modele iz aktualnih kolekcija svjetskih brendova kao što su Guess, Liu Jo, HUGO, Calvin Klein, Steve Madden,Tommy Hilfiger, Superdry i brojni drugi

Ljubitelji mode – spremni? U Fashion&Friends i Fashion Company trgovine stigla je nova runda sezonskih popusta! Od sada možete uloviti svoje omiljene komade po sniženjima do 30% u trgovinama, dok vas na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji očekuju popusti i do 40% na označene artikle.

Akcija se odnosi na pažljivo odabrane modele iz aktualnih kolekcija svjetskih brendova kao što su Guess, Liu Jo, HUGO, Calvin Klein, Steve Madden,Tommy Hilfiger, Superdry i brojni drugi – savršeno za sve koji žele osvježiti garderobu modernim, urbanim i trendi komadima.

Bilo da ciljate must-have jesenske jakne, top modele obuće, traper klasike, meke pletenine ili modne dodatke koji podižu cijeli outfit, sada je idealan trenutak za shopping. Popust vrijedi na označene artikle u Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama diljem Hrvatske, gdje vas očekuje ušteda do 30%, dok online kupnja donosi dodatnu pogodnost – popuste do 40% na označene artikle u web shopu fashionandfriends.com, uz jednostavno i brzo naručivanje iz udobnosti doma.

Navedeni popusti su dostupni u trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Zadru, kao i online na fashionandfriends.com te putem mobilne aplikacije.

Ne čekajte zadnje komade – najpoželjniji modeli brzo nestaju.

Fashion&Friends & Fashion Company – tvoj stil, tvoja priča.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93