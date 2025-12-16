Fashion&Friends i Fashion Company najavljuju božićne popuste do –50%

Premium brendovi po najboljim cijenama ove sezone

Blagdanska sezona službeno počinje u Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama! Ljubitelji mode i premium lifestyle brendova i ove godine mogu uživati u posebnoj božićnoj ponudi – popustima do –50% na odabrane kolekcije najtraženijih svjetskih brendova.

Od elegantnih zimskih komada, kvalitetne obuće i trendi modnih dodataka do ekskluzivnih beauty i parfumerskih linija – ponuda je osmišljena tako da svatko pronađe savršen poklon ili stylish dodatak za svoje blagdanske kombinacije.

U božićnoj ponudi očekuju vas zimski kaputi, jakne i pletiva, obuća za sve prilike – od toplih zimskih čizama do party modela – kao i ekskluzivne torbe, modni dodaci, parfemi, svijeće, poklon setovi te bogata selekcija beauty proizvoda i blagdanskih kolekcija.

Brendovi koji vas očekuju

Kupci će moći ostvariti atraktivne popuste na široku lepezu brendova koji definiraju suvremenu modu, među kojima su: Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden i brojni drugi.

Gdje pronaći ponudu?

Božićne popuste do –50% pronađite u svim Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama diljem Hrvatske, kao i na službenom webshopu: www.fashionandfriends.com .

Blagdansko vrijeme idealan je trenutak da razveselite sebe ili drage osobe – uz pažljivo odabrane komade i brendove koji svake godine oduševljavaju kvalitetom, stilom i inspirativnom blagdanskom ponudom.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93