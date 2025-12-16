Fashion&Friends i Fashion Company najavljuju božićne popuste do –50%
Blagdanska sezona službeno počinje u Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama! Ljubitelji mode i premium lifestyle brendova i ove godine mogu uživati u posebnoj božićnoj ponudi – popustima do –50% na odabrane kolekcije najtraženijih svjetskih brendova.
Od elegantnih zimskih komada, kvalitetne obuće i trendi modnih dodataka do ekskluzivnih beauty i parfumerskih linija – ponuda je osmišljena tako da svatko pronađe savršen poklon ili stylish dodatak za svoje blagdanske kombinacije.
U božićnoj ponudi očekuju vas zimski kaputi, jakne i pletiva, obuća za sve prilike – od toplih zimskih čizama do party modela – kao i ekskluzivne torbe, modni dodaci, parfemi, svijeće, poklon setovi te bogata selekcija beauty proizvoda i blagdanskih kolekcija.
Brendovi koji vas očekuju
Kupci će moći ostvariti atraktivne popuste na široku lepezu brendova koji definiraju suvremenu modu, među kojima su: Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden i brojni drugi.
Gdje pronaći ponudu?
Božićne popuste do –50% pronađite u svim Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama diljem Hrvatske, kao i na službenom webshopu: www.fashionandfriends.com.
Blagdansko vrijeme idealan je trenutak da razveselite sebe ili drage osobe – uz pažljivo odabrane komade i brendove koji svake godine oduševljavaju kvalitetom, stilom i inspirativnom blagdanskom ponudom.
FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6
FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207
FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93
FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a
FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka
FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula
FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia
CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka
GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia
LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93