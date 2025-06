Direktorica Poliklinike Salvea: Pokretanje jedinstvenih inicijativa u zdravstvu i kako kampanjom 'Ljubav je poljubac, ne hrana' mijenjamo navike

U manje od dvije godine rada, Salvea je okupila više od 50 stručnjaka iz preko 20 područja medicine i terapije, a roditeljima i djeci nudi multidisciplinarnu skrb koja uključuje pedijatriju i sve specijalnosti vezane za dječje zdravlje

U suvremenom pristupu dječjoj medicini sve se više pažnje posvećuje ne samo liječenju simptoma, već razumijevanju djeteta kao cjeline – njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja, emocija i okruženja u kojem odrasta. Poliklinika Salvea, moderna privatna pedijatrijska ustanova sa sjedištem u Zagrebu, prepoznata je upravo po takvom sveobuhvatnom i individualiziranom pristupu zdravlju djece.

U manje od dvije godine rada, Salvea je okupila više od 50 stručnjaka iz preko 20 područja medicine i terapije, a roditeljima i djeci nudi multidisciplinarnu skrb koja uključuje pedijatriju i sve specijalnosti vezane za dječje zdravlje (kardiologiju, dermatologiju, otorinolaringologiju, ortopediju, endokrinologiju, nefrologiju, neurologiju, imunologiju i alergologiju i mnoge druge), te psihologiju, nutricionizam, logopediju, fizioterapiju, art terapiju i ostale grane stručne podrške, od kojih su neke jedinstvene na ovim prostorima.

Razgovarali smo s direktoricom Poliklinike Salvea, Marijom Bošnjak, koja nam je otkrila kako u svoja sada već tri aktivna mjeseca napreduje javnozdravstvena kampanja “Ljubav je poljubac, ne hrana”, koja otvara važne teme o pretilosti djece u Hrvatskoj, njihovim prehrambenim navikama te ulozi roditelja kad su one u pitanju. U razgovoru smo se dotaknuli i najava novih inicijativa koje Salvea priprema, uključujući kampanju o respiratornim bolestima te mentalnom zdravlju djece.

Kampanja koja osvještava: Ljubav je poljubac, ne hrana

Potaknuta alarmantnim podacima koji pokazuju da čak 36 % djece u dobi od 8 do 9 godina u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, a tek 14 % roditelja to prepoznaje kao problem – Poliklinika Salvea pokrenula je snažnu nacionalnu kampanju „Ljubav je poljubac, ne hrana“. Riječ je o transdisciplinarnoj javnozdravstvenoj inicijativi kojoj je cilj osvijestiti roditelje o problemu debljine i pretilosti kao i njihovoj ključnoj ulozi u prevenciji.

Promo

„Pretilost je jedan od gorućih problema današnjice, kako kod odraslih, tako i kod djece. Željeli smo pokrenuti razgovor o tome kako se prehrambene navike oblikuju u ranoj dječjoj dobi kroz svakodnevne situacije u kojima se hrana koristi kao nagrada, utjeha ili pak alat za smirenje. Roditelji često, iz najbolje namjere, usvajaju obrasce koji dugoročno djeci otežavaju razvijanje zdravog odnosa prema hrani“, pojašnjava direktorica Marija Bošnjak.

Stručnjaci iz Poliklinike upozoravaju kako se mnogi nezdravi obrasci hrane oblikuju već u ranoj dobi – i da uloga roditelja u prepoznavanju tih obrazaca ima izravan utjecaj na zdravlje djeteta.

„Kampanjom želimo poslati jasnu poruku: hrana nije sredstvo za regulaciju emocija. Umjesto da djeci nudimo čokoladu kada su tužna ili brzu hranu kad su nemirna, važno je naučiti ih prepoznavati i izražavati emocije na zdrav način – kroz razgovor, zajedničko vrijeme i podršku“, kaže Bošnjak.

Kampanja stoga jasno poručuje: ljubav se ne mjeri količinom ponuđene hrane, nego bliskošću, roditeljskom prisutnošću i podrškom. Nezdravi izbori za obiteljskim stolom, čak i nedostatak tzv. stolne kulture – kada obitelj sjedi zajedno i dijeli i razgovara uz obrok kao i sve češće hranjenje „s nogu“ dodatno pogoršavaju situaciju. Upravo zato, kampanja je usmjerena na roditelje i odgojne figure s ciljem rane intervencije – već od faze planiranja trudnoće pa sve do predškolskog uzrasta.

Podršku kampanji dali su i brojni relevantni stručnjaci i institucije, među kojima su Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu te japanska neprofitna organizacija Ito Supporting Comity (ISC), koja je ujedno uključena i u međunarodni odjek nove inicijative. Kampanju su podržale i brojne javne osobe kako bi dale svoj doprinos u osvještavanju ovog problema i u svrhu razvoja zdravih navika.

Podrška kroz edukaciju: Pokretanje podcasta i suradnja s Hrvatskim radijem

U sklopu kampanje, Poliklinika Salvea pokrenula je i serijal edukativnih podcasta koje vodi i moderira dr. med. Natko Beck, a u kojima sudjeluju istaknuti stručnjaci poput dr. Milivoja Jovančevića, doc. dr. sc. Sanje Musić Milanović, prof. Maje Lang Morović, prof. Darije Vranešić Bender i drugih. Podcasti donose konkretne savjete, znanstvene uvide i roditeljske strategije za prevenciju pretilosti – te su dostupni putem YouTube kanala Poliklinike Salvea.

Osim pokretanja podcasta Poliklinika je ostvarila i podršku Hrvatskog radija gdje se svakog ponedjeljka u 9:00 sati ujutro emitiraju informativne emisije na Drugom programu Hrvatskog radija (HRT2), čime se dodatno širi doseg prema široj javnosti i omogućuje pristup ključnim informacijama i edukaciji roditelja diljem Hrvatske.

„Roditeljima želimo dati konkretna znanja i alate – kako prepoznati rizične faktore, implementirati zdrave navike i ponašanja, kako razgovarati s djecom i kako postupno uvoditi promjene. Bitno je da znaju kako nisu sami – i kako nije kasno ni kad problem već postoji. Sa željom osvijestiti i educirati upravo roditelje, temeljna poruka kampanje glasi: #roditeljiodlucuju – jer upravo roditelji imaju presudnu ulogu u stvaranju životnih navika koje će djecu pratiti čitav život“, objašnjava Bošnjak.

Promo

Debljina – tihi ubojica djetinjstva

Statistike govore same za sebe, debljina postaje nezaobilazan društveni problem, a Hrvatska ostaje pri vrhu ljestvice zemalja Europe po pretilosti.

„Debljina kod djece nije privremena prolazna faza niti je pitanje izgleda – to je medicinski problem koji sa sobom nosi niz rizika: od metaboličkih poremećaja i smanjene pokretljivosti do problema sa samopouzdanjem i mentalnim zdravljem. Ako ne reagiramo na vrijeme, to utječe na cijeli tijek djetetova razvoja. Upravo zato u sklopu Poliklinike djeluje i jedinstveni Centar za prevenciju i liječenje debljine djece i mladih, gdje tim stručnjaka – od pedijatara i nutricionista do psihologa, kineziologa i endokrinologa – razvija individualizirane planove skrbi za svako dijete, ali i za njegovu obitelj“ naglašava Bošnjak“.

Najavljene dvije nove javnozdravstvene inicijative: respiratorne bolesti i mentalno zdravlje

Osim borbe protiv debljine i pretilosti, Salvea najavljuje i pokretanje dvije nove velike inicijative – usmjerene na respiratorno zdravlje i mentalno zdravlje djece.

„Iako će rezultati kampanje „Ljubav je poljubac, ne hrana“ biti vidljivi tek u mjesecima i godinama koje slijede, spremni smo biti ustrajni u svojim porukama kako bismo napravili vidljivu promjenu. Osim toga, svjesni smo kako se roditelji kod djece često susreću s respiratornim problemima, stoga pokrećemo i kampanju koja će dodatno educirati pacijente i njihove roditelje u ovom segmentu. “ – kaže Bošnjak.

Druga kampanja posvetit će se mentalnom zdravlju djece, s naglaskom na rano prepoznavanje znakova tjeskobe, depresije i poremećaja u ponašanju. Holistički pristup u Poliklinici Salvea ima dodatnu stručnu težinu zbog uključenja velikog broja psihologa u rad Poliklinike i važnosti koja je posvećena mentalnom zdravlju djece i psihološkom osnaživanju roditelja.

„Kroz ovu inicijativu želimo roditeljima poslati poruku da nisu sami – da su pitanja koja ih muče normalna i sastavni dio odrastanja s kojima se vjerojatno susreću i ostali roditelji, da traženje pomoći nije znak slabosti nego odgovornosti. Emocionalno i psihološko zdravlje djeteta počinje stabilnim i podržanim roditeljem“, ističe Bošnjak.

Na tom tragu već je započela i edukativna inicijativa Poliklinike Salvea – „U roditeljstvu nema taboo tema“ – koja dodatno širi fokus na psihološko zdravlje djece, ali i samih roditelja. Riječ je o inicijativi kojom se želi skinuti stigma s velikog broja tema u roditeljstvu o kojima se rijetko razgovara, a koje su ključne za zdravo odrastanje i obiteljske odnose: mentalno zdravlje adolescenata, postporođajna stanja, anksioznost, obiteljske traume, pa i interne roditeljske dileme koje će roditelj ponekad rijetko podijeliti. Kroz suradnju sa stručnjacima različitih profila – od psihologa i pedijatara do socijalnih pedagoga – ova inicijativa roditeljima pruža podršku i znanje, ali i sigurnost da ne postoji „pogrešno pitanje“ kada je riječ o dobrobiti djeteta.

Zdravlje djeteta kao odgovornost zajednice

Za kraj, pitali smo direktoricu kako vidi budućnost Poliklinike Salvea.

„Naš cilj je pokrenuti vidljive promjene u društvu – utjecati na pozitivne zdravstvene ishode, zdrave životne i prehrambene navike, poboljšati komunikaciju s obiteljima i unutar obitelji. Želja nam je educirati javnost kad je u pitanju zdravlje djece te u današnjem užurbanom životu ipak zastati i skrenuti pažnju na ova pitanja. Obitelji želimo dati novu razinu podrške i osjećaj kako nisu sami. Znamo kako zdrave promjene u životnim navikama nisu jednostavne te kako je pred nama dugoročan put, no upravo zato okupljamo različite struke, gradimo mostove između stručnjaka okupljenih oko dječjeg zdravlja, povezujemo sve dionike u zdravstvu i intenzivno smo posvećeni javnozdravstvenom obrazovanju. Zdravlje djeteta je u konačnosti zdravlje budućnosti zajednice i nacije, stoga je i zajednička odgovornost svih nas.“ – poručuje Bošnjak.