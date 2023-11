Body & Mind centar proslavio 20 godina u samom vrhu svjetske fitness scene

Kineziolozi Mirela Anić i Igor Blažinčić, inspirativan dvojac dobro poznat svim zaljubljenicima u fitness, zajedno djeluju i stvaraju inovativne ideje već preko 25 godina, no točno prije 20 godina, osnovali su Body & Mind Centar, začetnik inteligentnog pristupa tjelovježbi na ovim prostorima. Upravo to, još2003. godine definirali su krilaticom: Inteligentnim treningom do zdravlja.

Danas, 20 godina poslije, ponosni na filozofiju treninga i principe rada koji su bili i ostali jedinstveni u svijetu fitnessa, svoje rezultate, na prigodnom eventu koji su upriličili povodom ove obljetnice, podijelili su i sa svojim mnogobrojnim klijentima i gostima, među kojima su i Severina, bivši NBA košarkaš Damjan Rudež, hrvatski odbojkaški reprezentativac Ivan Raič, Kristina Bradač Radić i Miro Radić, Ana Radišić, dr. med. Željana Bolanča, Maja Ćustić i mnogi drugi…

''Tijekom 20 godina Body & Mind-a, najveći izazovi su nam bili biti ispred svog vremena, ispred trendova i načina koji su postojali na našem tržištu. Izazov je bio biti drugačiji, educirati korisnike i struku, postavljati nove principe rada u fitnesu i učiniti da znanost uistinu služi ljudima.

Bili smo vođeni nekom unutarnjom silom, koja se pretvarala u upornost, hrabrost te vjeru u sebe i u ljude. Danas, kada slavimo 20-ti rođendan Body & Mind-a, zahvalni smo na svakoj lekciji i uvidu te svima koji su bili i jesu dio našeg puta, uz čije smo povjerenje i podršku kreirali čuda.

Ponosni smo na naš rad, nepokolebljivu vjeru u sebe i jasnu viziju, koje smo pretočili u jedinstven pristup ljudima i očuvanju njihova zdravlja. Prave ideje, spojene sa čistom namjerom, realizirane kroz predan rad, nađu svoj put da dotaknu ljude i promijene društvo. To je naše nasljeđe.'' – istaknuli su Mirela Anić i Igor Blažinčić, osnivači Body & Mind-a.

Body & Mind nova je dimenzija fitnessa, koja počiva na ideji da je čovjek moćno biće, koje kroz cjelovit, mudar i prirodan pristup svom zdravlju, može dići svoj život na novu dimenziju, realizirati svoje potencijale te ostvariti vlastitu svrhu. Upravo zato, kao jedan od posebnih i najbitnijih programa, ističe se i program ''disanje'', jer disanje je, uz spavanje, temelj života svakog ljudskog bića i najbolji način da se um poveže s tijelom te da se unaprijedi vlastito zdravlje i psiho-fizička otpornost. Zato udahnite duboko i zakoračite u život fitnessa s Body & Mind Centrom, smještenim na zagrebačkoj adresi Vukasovićeva 1 / Kuniščak A1. Dostupni programi, treninzi, edukacije te ostala ponuda Centra nalazi se i na web stranici www.body8mind.com .

Foto: Bojan Zibar

