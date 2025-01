Ante Vrban za interijer Le Concepta dobio čak četiri međunarodna priznanja struke

Kada je pokretala Le Concept, nagrađivana hrvatska dizajnerica i poduzetnica Aleksandra Dojčinović zamislila ga je kao mjesto u kojem vjenčane haljine neće biti samo odjevni komadi. Željela je da one budu umjetnička djela koja će svakoj mladenki pomoći ispričati jedinstvenu priču o ljubavi, eleganciji i stilu, dostupnu apsolutno svima. Danas, nešto više od godinu dana od otvorenja u zagrebačkoj Ilici 15, ovaj ekskluzivni vjenčani concept store postao je nezaobilazno mjesto za mladenke koje traže više, a Aleksandrin istančan ukus i godine rada u modi, doprinijele su pomno biranoj selekciji najboljih svjetskih brandova. Među njima se posebno ističu kolekcije kuća Blumarine i Vere Wang, američke dizajnerice i jednog od najpopularnijih imena u bridal svijetu, žene koju s pravom zovu upravo kraljicom vjenčanih haljina.

Ovih, gotovo 850 kvadrata čistog luksuza, u djelo je, prema Aleksandrinim zamislima, pretvorio naš cijenjeni arhitekt Ante Vrban. A ovaj čarobni interijer priskrbio mu je prošle godine, između svih ostalih priznanja koje je osvojio, čak četiri nagrade struke, što Le Concept, valja i to spomenuti, svrstava u jedan od najnagrađivanijih interijera na ovim prostorima. U godini iza nas, osvojio je tako prestižne nagrade: Big See Interior Design Award 2024, Iconic Awards za Innovative Architecture Selection, German Design Award, International Property Awards u Londonu, sve redom u kategoriji "Retail", odnosno za najbolji interijer nekog prodajnog prostora. Zahvaljujući svemu tome, ova vjenčana oaza u srcu Zagreba, završila je i u prestižnom arhitektonskom godišnjaku "The Whole World of Architecture 2024", opet u kategoriji inovativnih retail interijera, uz bok s najboljima s našeg kontinenta u prošloj godini.

Foto: Matea Smolčić Senčar

“Le Concept od drugih prostora izdvaja njegova multifunkcionalnost, odnosno multimedijalnost i činjenica da su vjenčanice zapravo samo kotačić cijelog mehanizma. To je butik, lounge bar, umjetnička galerija i svojevrstan spa za mladenke, sve u jednom, jer je zamišljen kao mjesto apsolutnog opuštanja kod odabira haljine za najvažniji dan u životu. Puno je svemu doprinijela i pomno birana rasvjeta, ali i namještaj izrađen po mjeri, tako da je finalni izgled gotovo savršena sinergija mode i arhitekture, a tome u prilog govore i ove nagrade. Zapravo, moram priznati da gotovo niti ne znam drugi prostor s više od četiri nagrade u istoj godini” - govori nam ponosno Vrban.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Lijepa je ovo najava ovog proljeća i tradicionalnog početka nove sezone vjenčanja, a Le Concept je spreman odgovoriti na sve trendove kada pričamo o njima, i to ne uključuje samo haljine, priča nam Aleksandra Dojčinović.

“Le Concept, kao što mu samo ime govori, zapravo je koncept svega što se vjenčanja tiče. Željeli smo mladenkama pružiti potpuno personaliziran, all inclusive pristup, ali dostupan svima, s više nego konkurentnim cijenama, ako se uzme u obzir da se najam vjenčanica kreće već od 699 eura. Željeli smo dovesti svijet u Zagreb i omogućiti da to bude dostupno svakoj djevojci. Sve je na jednom mjestu, u opuštenoj atmosferi, u terminu koji je rezerviran samo za mladenku i njene najmilije, a posebno smo ponosni i na naš capsule asortiman poklona, ali i limitiranu kolekciju Swarovski nakita namijenjenog upravo mladenkama. Posebno sam sretna što se Le Concept u kratkom vremenu u potpunosti saživio s mojim Lei Lou butikom, koji je također osmislio Ante i koji se nalazi na istoj adresi, vrata do, što nas čini gotovo mini department storeom, jedinstvenim u regiji” - zaključuje Dojčinović.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Foto: Matea Smolčić Senčar