Kako organizacijska (ne)kultura utječe na zaposlenike? Otkrivamo tajnu uspješnih tvrtki

Baš kao i ljudi i organizacije se razlikuju po svojim osobinama – s jedne strane mogu biti fleksibilne, otvorene za razvoj i promjene, dok s druge strane mogu biti tradicionalne i sa strogo određenom hijerarhijom. Iako se poslodavci često pozivaju na organizacijsku kulturu i vrijednosti, realnu sliku radne klime možeš vidjeti čak prolazeći kroz hodnik tvrtke. Međusobna komunikacija, osjećaj da pripadaš i doprinosiš te mogućnosti koje ti se pružaju čine jedinstvenu organizacijsku kulturu i vrijednost su svake firme.

Stručnjaci kažu da razvijena organizacijska kultura pozitivno utječe na moral, zadovoljstvo i angažman zaposlenika, jednako kao i na stavove, motivaciju i predanost tvrtki u kojoj rade. Prema Kotterovom i Heskettovom istraživanju, tvrtke sa zdravom organizacijskom kulturom imaju 5 puta veću prodaju u odnosu na tvrtke s nezdravom organizacijskom kulturom i nejasno definiranim vrijednostima. Dakle, razvijena organizacijska kultura pomaže zaposlenicima i klijentima u razumijevanju organizacije, njezine vizije i temeljnih vrijednosti.

Matea Džinić i Marija Jović, recruiterice iz Assist Digitala - tvrtke za upravljanje korisničkim iskustvom s uredima u Rijeci i Zagrebu, primjećuju sljedeće organizacijske vrijednosti: „…Imamo nekoliko ključnih vrijednosti na kojima gradimo naše postupke kako prema klijentima, tako i prema zaposlenicima. U središtu našeg rada je sam čovjek, što prije svega znači da smo orijentirani na pružanje kvalitetnog korisničkog iskustva. Želimo da se svi novi kolege osjećaju dobrodošlo pa im pripremamo onboarding edukaciju kako bi znali da nisu prepušteni sami sebi i kako bi uz pomoć mentora što lakše savladali radne zadatke. Svjesni smo da je naš posao dinamičan i zahtijevan pa ne propuštamo prilike za organizaciju najboljih zabava i druženja u uredu te se opustimo. Kako bismo pokazali da cijenimo rad svih naših zaposlenika, pripremili smo im brojne bonuse, multisport karticu, a znamo i da je rad lakši kad imaš moderno uređen i opremljen ured…“. Ako voditelji potiču i šire organizacijske vrijednosti, one se ukorjenjuju i postaju ritual tvrtke, a zaposlenici ih mogu prepoznati u svakodnevnim razgovorima te postaju i njihova rutina. Naše sugovornice nadodaju: „…Njegujemo rast i napredak u različitim smjerovima – od edukacije, međunarodnih razmjena pa do mogućnosti vrlo brzog napredovanja. Na razini kompanije, iz godine u godinu se širimo pa smo trenutno prisutni u 12 zemalja i imamo sve duži popis klijenata s kojima radimo. Isto tako, upravo ova vrijednost odgovorna je za poticanje treninga i educiranja naših zaposlenika. Bavimo se i prepoznavanjem talenata što dovodi do internih promocija. Svatko od nas ima priliku izgraditi stvarno dinamičan karijerni put ako pokaže volju za razvojem i nadogradnjom potrebnih vještina i znanja…“.

Kultura organizacije usko je povezana s osjećajem pripadnosti zaposlenika tvrtki jer ona direktno utječe na njihovu predanost poslu, timski rad i oslonac na kolege, a Matea i Marija ističu: „…Assist Digital jednako vrednuje sve zaposlenike i poštuje različitosti. U našim uredima mogu se čuti razni strani jezici, a neki zaposlenici uopće ne govore hrvatski jezik. Isto tako, volimo reći da su godine samo broj i smatramo da svi imaju priliku za učenje i razvoj bez obzira jesi li pripadnik generacije Z ili nešto stariji😊. S obzirom na to da kod nas vlada jedna opuštena atmosfera, nemamo određeni dress code pa možeš vidjeti šarolike kombinacije, od poslovnog do sportskog stila – ti odluči. Cijenimo različitost jer svatko od nas nosi jedinstvene vještine i znanja, a široka paleta zaposlenika nam omogućuje da sve zadatke i izazove uspješno riješimo …“.

Zdrava i razvijena organizacijska kultura omogućuje da zaposlenici zadrže povjerenje čak i onda kada voditelji poduzmu pogrešne korake, da prihvaćaju nove ideje, da prepreke vide kao izazov, a ne kao poraz te da budu kreativni u pristupanju problemima.

