Tri Zagrepčanke znaju kako izgledati trendi i uživati u udobnosti

Subotnja šetnja u centru grada savršeno je mjesto za pokazivanje odličnih outfita, bilo da se odlučiš za udobne svakodnevne kombinacije ili elegantnije outfite za večernje izlaske. Ako želiš izgledati trendi i osjećati se ugodno, izdvojili smo nekoliko outfita koji će te inspirirati da kombiniraš klasične komade s modernim detaljima.

Ova tri outfita kombiniraju udobnost, eleganciju i trendove na način koji vam omogućuje da se osjećaš dobro i izgledaš fantastično. Svaka od ovih kombinacija nudi nešto posebno, a kroz njih možeš vidjeti kako se klasični komadi mogu transformirati u moderne, sofisticirane kombinacije. U nastavku donosimo tri savršene kombinacije koja ćeš htjeti iskopirati.

Prva djevojka odabrala je bordo bundu koja je idealna za hladnije dane, a istovremeno daje dašak sofisticiranosti. Bunda je elegantna, ali dovoljno ležerna za svakodnevnu kombinaciju. Ispod nje nosi lepršavu suknju s bijelim točkicama koja dodaje razigranost outfitu, a klasična crna dolčevita stvara dobar balans. Uz to, uske crne visoke čizme u crnoj boji savršeno upotpunjuju cijeli izgled, dajući mu moderni, ali ženstveni šarm. Ovaj outfit je savršen za dnevne izlaske na špicu, ali i za popodnevnu kavu s prijateljicama, jer spaja udobnost i eleganciju s daškom romantike. Zagrepčanka je na usne nanijela crveni ruž koji se idealno slagao s bundom.

Foto: Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Za ljubiteljice udobnog i modernog, druga kombinacija je prava inspiracija. U fokusu je kratka krznena bež bunda koja je pravi must have i ove zime. Ovaj komad odjeće osigurat će da se osjećaš toplo i udobno. Crne uske traperice savršeno ističu njenu figuru, dok popularne čizme na petu dodaju visinu i eleganciju. Ovaj outfit idealan je za dnevne šetnje, ali i večernje izlaske na špicu. Bež boja se lako kombinira s različitim dodacima, a cijeli look ostaje chic i jednostavan. Mala crna torba i sunčane naočale modni su dodaci koji uvijek uljepšaju svaki outfit.

Foto: Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Minimalizam sa elegantnim twistom nikad ne izlazi iz mode, a treći outfit savršeno pokazuje kako all black kombinacija ne mora biti dosadna i jednolična. Crni kaput i široke crne hlače stvaraju sofisticiran i udoban look. Bezvremenska crna uvijek je u trendu, a s dodacima u boji izgledat će živahnije i zanimljivije. Za oko su nam zapele crvene mokasinke koje su outfitu dale svježinu i ublažile monotoniju crne boje.