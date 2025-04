Noge 'do neba' i minica u boji limete: Crnka sa špice oduševila izazovnom kombinacijom

Na zagrebačkoj špici uvijek se mogu vidjeti upečatljivi i efektni outfiti, no ovaj par zaslužuje posebno mjesto na modnom radaru. Usklađeni do najsitnijih detalja, spojili su klasiku i seksipil u izdanju koje se ne zaboravlja lako – i to bez pretjerivanja.

Modno usklađeni par nije prošao nezapaženo, a njihove kontrastne kombinacije savršeno su se nadopunile. No, moramo priznati da je svu pažnju ipak ukrala zanosna crnka.

Kombinacija dame sa špice savršen je primjer kako klasični komadi mogu biti efektni. Oversized bijela košulja, ležerno zataknuta u mini suknju upečatljive limeta zelene, balansira između poslovnog i zavodljivog. Nude salonke dodatno izdužuju noge, a mačkaste sunčane naočale daju dozu retro šarma. Torbica u puderastom tonu zaokružuje look s decentnim, ali efektnim detaljem.

Foto: Tvrtko Kovačić

U ležernoj kombinaciji klasičnih traperica, svijetloplave košulje i tamne jakne s logotipom, muškarac sa špice daje do znanja da mu je stalo do izgleda, ali bez previše napora. Crne sunčane naočale dodaju mu ozbiljniju notu, stvarajući savršen kontrast njezinoj razigranosti.