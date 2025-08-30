Lijepa brineta sa špice savršeno spojila prsluk i trenirku

Žene sve češće biraju udobnost naspram dotjeranosti, a ova dama zna kako spojiti nespojivo

Zagrebačka špica svake subote prava je modna pista, a outfiti su sve bolji i originalniji. Iako smo navikli na pretežito elegantne ili strogo poslovne kombinacije, brineta sa špice je pokazala kako jednako dobar spoj mogu biti sportski komadi i oni poslovni.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Look koji je odabrala dama sa špice, spaja udobnost i profinjenost. Klasični crni poslovni prsluk i bazični crni top s elegantnim krojem podigao je cijeli outfit i dala mu dozu sofisticiranosti. Brineta je uskladila gornji dio sa širokom sivom trenirkom koja je unijela sportski i opušten karakter.

Bijele sportske tenisice, velika crna torba praktični su i stylish dodaci.Tamne oversized sunčane naočale i minimalistički nakit zaokružili su cijeli outfit.